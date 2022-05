I minerali e le vitamine sono composti indispensabili per il corretto funzionamento del nostro corpo. Sono sostanze principalmente contenute in frutta e verdura, ma anche nelle proteine animali.

Una loro carenza può causare diverse problematiche per la salute. In particolare, una carenza di un minerale meno conosciuto come il manganese si può manifestare con diverse sintomatologie: dalla pelle eccessivamente secca all’ingrigimento precoce della chioma, ma anche con disturbi mestruali e perdita improvvisa di peso. Se protratta nel tempo, una carenza di manganese può poi causare anche problematiche più gravi, come una diminuzione dei livelli di colesterolo buono e favorire la comparsa di steatosi epatica.

La steatosi è una condizione che colpisce le cellule del fegato che, in maniera anomala, tendono ad accumulare grasso.

Fegato grasso e bassi livelli di colesterolo buono potrebbero dipendere da una grave mancanza di questo prezioso minerale e come integrarlo

Il manganese è un minerale che raramente scarseggia a livello umano, in quanto è presente nel corpo in piccole quantità.

Perché è importante per la salute

Tuttavia è un minerale estremamente importante per l’uomo, infatti contribuirebbe alla formazione di diversi enzimi. In più sarebbe indispensabile per il metabolismo osseo ed anche per l’assimilazione del calcio a livello intestinale, per il corretto funzionamento degli ormoni tiroidei e sessuali e per migliorare i livelli glicemici.

Inoltre è importante per un buon funzionamento del cervello e delle funzioni cognitive. Una sua carenza nel corpo femminile può causare grave infertilità.

Come integrarlo in modo naturale

Dunque fegato grasso e bassi livelli di colesterolo buono potrebbero dipendere da una grave mancanza di questo prezioso minerale e per reintegrarlo potremmo ricorrere all’uso di una spezia: il cardamomo. Poco consumato sulle tavole europee, il cardamomo è ricco di proprietà benefiche per la salute. Lo troviamo in commercio in 3 diverse varianti: nero, rosso e bianco. Il cardamomo è una spezia particolarmente ricca di manganese e che avrebbe diverse proprietà benefiche per la salute. Sarebbe infatti un ottimo digestivo e un antibatterico naturale; in particolare, sarebbe adatto anche a chi soffre di alitosi. Un suo consumo, infatti, preverrebbe la formazione di carie. Particolarmente ricco di antiossidanti, sarebbe in grado di contrastare la pressione alta ed avrebbe un’azione preventiva contro i tumori.

Uno strepitoso abbinamento è quello tra cardamomo e cannella, soprattutto se si soffre di iperglicemia. Sono infatti note le molteplici proprietà della cannella per l’uomo.

Il consiglio per consumare il cardamomo è quello di introdurlo nelle pietanze con regolarità. Anche perché è un ottimo sostituto del comune sale da cucina. In cucina, inoltre, possiamo trovare buone quantità di manganese anche nelle verdure a foglia verde, nel riso e nelle mandorle, nonché nei cereali integrali.

