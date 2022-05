Decorare le pareti dei nostri interni di casa è un compito piacevole che mette anche alla prova la nostra creatività. A volte, però, ci troviamo un po’ in dubbio sul da farsi. I vecchi quadri che abbiamo in soggiorno non ci piacciono e pensiamo di sostituirli con moderni canvas in tela. Dopo aver chiuso eventuali buchi nel muro e averne praticati altri nelle nuove posizioni in cui ci occorrono, apponiamo i nuovi arredi. Siamo contenti della sostituzione, ma non sappiamo, però, cosa fare con i quadri vecchi. Per questo pensiamo di buttarli o portarli dal rigattiere.

Compiere quest’azione potrebbe essere uno sbaglio. Perché potremmo riutilizzare vecchi quadri per decorare gli interni in casa grazie ad un’idea creativa geniale. E possiamo sfruttarla sia per la camera che per il soggiorno e anche la cucina.

Cornici per le fotografie

Possiamo riutilizzare un vecchio e classico quadro che non ci piace più recuperando la sua cornice e il supporto su cui poggia la stampa. Lo faremo diventare uno splendido portafotografie, da appendere alla parete che più ci piace decorare, in qualsiasi stanza della casa. Per realizzare il tutto, ci serviranno la cornice e il supporto rigido di un vecchio quadro e delle puntine da disegno.

Potremmo riutilizzare vecchi quadri per decorare gli interni di camera e cucina e renderli super stilosi con questa geniale idea creativa

Per realizzare il nostro nuovo portafotografie decorativo, prendiamo il vecchio quadro e giriamolo sul retro. Solleviamo i gancetti protettivi che tengono fermo il suo supporto, preleviamo quest’ultimo, la vecchia stampa e il vetro. Facciamo molta attenzione a estrarre il vetro, indossando preferibilmente dei guanti protettivi. Rimontiamo il quadro mantenendo soltanto la cornice con il supporto per la stampa. Scegliamo le fotografie che più ci piacciono e fissiamole al supporto con delle puntine, che metteremo in posizioni varie. Potremo ora appendere le nostre fotografie dove più ci piace.

Con questa semplicissima e veloce idea creativa possiamo veramente sbizzarrirci e decorare qualsiasi stanza della casa. Potremo verniciare di bianco la cornice e decorare il soggiorno con le foto delle nostre vacanze. Oppure la camera da letto, con le foto del nostro matrimonio, che risaltano attorno a una cornice verniciata di beige. Possiamo anche sfruttare la stessa idea in cucina, magari verniciando la cornice di rosso e appuntando foto di ricette o ingredienti che amiamo particolarmente.

Lettura consigliata

I 3 modi per riutilizzare la vecchia bici come arredo creativo degli esterni sono davvero veloci e invidiabili