Una comunissima spezia da cucina ma dalle infinite proprietà benefiche, la cannella è un vero e proprio toccasana per la nostra salute.

Ma la cannella non è l’unica alleata del nostro benessere, infatti, anche la batata lo è anche se Molti lo scartano senza sapere che è un alimento d’oro per rimanere giovani ed in salute.

È una delle spezie più utilizzate al mondo e deriva dalla corteccia interna di diverse specie di Cinnamomum. Utilizzata per il suo caratteristico profumo e il suo inconfondibile sapore dà ai piatti una nota in più.

Dalle sorprendenti proprietà ne basta un cucchiaio al giorno per ridurre colesterolo e trigliceridi alti

È una pianta afrodisiaca dalle proprietà curative ha infatti innumerevoli benefici per l’organismo umano, tanto da essere considerata un farmaco naturale, se consumata con costanza e frequenza. Questa spezia è ricca di fibre e di sali minerali importanti per il nostro organismo come calcio, ferro e manganese.

Le proprietà curative

Ma oltre ad essere una valida alleata in cucina un sapore la cannella apporta anche numerosi benefici alla nostra salute.

Essa è in grado di ridurre i livelli di zuccheri nel sangue e abbassare i livelli di colesterolo cattivo LDL. Come si legge in questa ricerca. In particolare permette di mantenere costanti i livelli di zucchero nel sangue evitandone picchi e cadute, che sono la causa dell’insorgere di numerose patologie.

È anche un antibatterico naturale tanto da contrastare la formazione di agenti patogeni come la candida ed altri batteri intestinali.

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie è un valido alleato per contrastare la stanchezza muscolare, allevia i crampi ed è ottima per attenuare i dolori mestruali. Inoltre grazie sempre alle sue proprietà sfiammanti rappresenta un valido aiuto per combattere il mal di gola e il raffreddore ed è anche un ottimo digestivo in quanto allevia la nausea e il gonfiore di addominale.

Dosi consigliate

La dose giornaliera di cannella da assumere è pari ad un cucchiaino al giorno, da spolverare magari sul caffè, nel latte o su pezzetti di frutta fresca piuttosto che come ingrediente di una deliziosa torta di mele. In fondo chi non ama una spolverata di cannella che dona quel tocco in più agli alimenti.

Dunque, dalle sorprendenti proprietà ne basta un cucchiaio al giorno per ridurre colesterolo e trigliceridi alti.