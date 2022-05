Oltre che con la cura dei nostri esterni e delle balconate, la primavera ci fa venire voglia di metterci all’opera anche in giardino. Per questo ci procuriamo tutti gli strumenti utili tra zappe, terricci, innaffiatoi, e ci approssimiamo a trattare le nostre colture. Notiamo, però, qualcosa che non va. Le piante che abbiamo scelto per la nostra siepe, infatti, non stanno crescendo. E sembrano sempre alla stessa altezza. Questo ci crea dei problemi, e non riguardano solo la preoccupazione per il nostro verde.

Ma anche perché non vediamo l’ora di avere un’adeguata schermatura, che ci protegga dallo sguardo insistente del vicino. Questo, infatti, è sempre puntato verso il nostro giardino, causandoci non poca irritazione. E una bella siepe, alta e rigogliosa, potrebbe stroncare tutta la curiosità altrui. Ma come fare? Rinfoltiamo la siepe nel prato che fatica a crescere grazie a un espediente che tutti i giardinieri conoscono.

Perché la siepe non cresce

Quando notiamo che una siepe fa fatica a estendersi in altezza o a diventare più folta, i motivi possono ricondursi quasi certamente al terreno. Ricordiamo che il terreno coincidente con un confine di recinzione spesso è impoverito e carente del nutrimento adeguato alla crescita delle piante. Detto questo, scopriamo come procedere per l’infoltimento e la rapida crescita delle siepi.

Rinfoltiamo la siepe nel prato che fatica a crescere con questo trucco da giardinieri e il vicino non riuscirà più a spiarci

Possiamo trovare rimedio alla scarsa crescita della nostra siepe praticando dei buchi nel terreno, da riempire con un apposito preparato nutritivo. Questo trucco assicurerà alla vegetazione una pronta ripresa. Con un puntale, dovremo fare dei fori lunghi almeno 30 centimetri tra le piante e a mezzo metro di distanza dal tronco. Con un imbuto inseriremo nei buchi un preparato nutritivo ideale alla crescita delle siepi, sulla base della loro specie. Possiamo facilmente trovare il prodotto che ci serve presso un negozio fornito di articoli per giardinaggio. Dopo aver inserito il fertilizzante nei buchi, aggiungeremo al terreno un po’ di terriccio sabbioso. Dovremo quindi innaffiare con acqua le aree corrispondenti ai fori.

Questo trattamento può essere effettuato tra i mesi di marzo e maggio, oppure tra settembre e ottobre. Questo perché si tratta di periodi dell’anno in cui temperature e livello di umidità sono ottimali, ideali per la miglior resa del fertilizzante. Dopo di che, sarà necessario ricordare che le siepi avranno sempre bisogno di acqua, sia come stimolo per la crescita che per assimilare al meglio i nutrienti.

