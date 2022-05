Quando la primavera arriva si sente subito l’aria di cambiamento. Le temperature si alzano e le giornate sono più lunghe e luminose. Così come sentiamo bisogno di alleggerire il nostro guardaroba col cambio di stagione, anche il cibo cambia ingredienti. Le primizie ci permettono di creare piatti colorati, freschi e soprattutto leggeri.

Con un po’ di fatica si riprende a fare sport con l’obiettivo di rimettersi in forma per la prova costume. Avere un’alimentazione equilibrata è importantissimo in questa direzione. La rinascita della natura è anche un momento per depurare il corpo dopo la fatica dell’inverno. Per questa ragione, in tavola aumentano le insalate di cereali e legumi e le verdure crude.

Allora, i nostri esperti hanno pensato a una ricetta che mettesse insieme tutte queste caratteristiche. Fave, piselli e asparagi in una ricetta vegetariana dai sapori primaverili, con poche calorie ma ricca di sostanze benefiche. Ottime fonti di fibre, questi 3 ingredienti sono anche ricchi di vitamine, folati e sali minerali. Non ci resta che gustarli in una straordinaria preparazione buona per il palato e bella per gli occhi.

Per la nostra ricetta, pensata per 4 persone, ci serviranno:

200g di fave fresche;

200g di piselli;

1 mazzo di asparagi;

1 cipolla;

olio evo;

200g di caprino morbido;

menta fresca.

Fave, piselli e asparagi in una ricetta vegetariana fresca che conquisterà chiunque con un ingrediente segreto, perfetta per pranzo e cena leggeri

Iniziamo sbucciando le fave e i piselli. Non buttiamo le bucce: quelle più tenere possono essere usate per il nostro piatto. Quelle più dure, invece, si possono bollire e passare con un passatutto per ottenere un’ottima salsina da condimento. Adesso eliminiamo le parti dure degli asparagi e togliamo via le punte, che verranno messe a crudo. A questo punto, lasciamo cuocere tutto in abbondante acqua salata per pochi minuti.

Scoliamo le verdure e raffreddiamole sotto un getto d’acqua fredda. Nel frattempo, rosoliamo la cipolla tritata con 1 cucchiaio d’olio. Una volta ben appassita, uniamo tutti gli altri ingredienti e spadelliamo per 1 minuto e riponiamo in un piatto da portata. Per terminare, aiutandoci con 1 cucchiaino, formiamo delle piccole palline di caprino che posizioneremo in vari punti sulla verdura. Terminiamo decorando con foglioline di menta fresca e le punte degli asparagi e aggiungendo un filo d’olio a crudo.

