Arriva un momento dell’anno in cui non si aspetta altro che le giornate si allunghino e giunga finalmente la primavera. In queste ultime settimane ne abbiamo avuto un assaggio. Il sole è più caldo e tutto comincia a rifiorire.

Anche tra i banchi di frutta e verdura iniziano a comparire le primizie della bella stagione. Carciofi, agretti, piselli e fave, coste di ogni colore etc. Però la domanda che spesso ci facciamo è: come si crea un piatto con queste leccornie ricche di benefici per il nostro organismo?

Quest’oggi, gli esperti di cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno pensato di creare un piatto proprio mettendo insieme gli ortaggi primaverili. Così bastano 5 minuti per ottenere una ricetta primaverile light colorata e nutriente. Un tesoro quando sentiamo la necessità di purificare l’organismo e alleggerire l’intestino.

5 minuti per una ricetta primaverile light con carciofi, asparagi e quest’eccezionale ortaggio ricco di antiossidanti che rinforzerebbe cuore e sistema immunitario

In un articolo di qualche settimana fa abbiamo parlato dei benefici che si possono ottenere dal consumo di carciofi, finocchi e broccoli. É noto che tutti siano ricchi di fibre salutari per l’intestino, ma anche di vitamine del gruppo B, antiossidanti etc.

Anche gli asparagi, oltre ad avere pochissime calorie (20 per 100 g), sono capaci di promuovere il regolare funzionamento dell’intestino e stimolare la diuresi. Ciò può aiutare la depurazione dei reni e degli altri organi che hanno il compito di liberare l’organismo dalle scorie. A questi uniremo un ortaggio originario dell’Asia, il ravanello, che assomiglia a delle piccole rape di colore rosso ma bianche all’interno.

Il suo sapore è leggermente acido da crudo, eppure una volta cotto diventa dolce e morbido. Spesso usato a crudo, in questo caso verrà messo sotto sale per qualche minuto e poi unito al resto. Per la preparazione avremo bisogno di:

2 carciofi puliti;

1 mazzo di asparagi;

una cipolla piccola;

5/6 ravanelli freschi con foglie;

sale, pepe e olio evo.

Preparazione

Iniziamo tagliando a fette sottili la cipolla, che lasceremo appassire con due cucchiai d’olio in una padella capiente. Proseguiamo pulendo i carciofi e tagliandoli a fettine. Poi eliminiamo le parti dure degli asparagi e tagliamoli a tocchetti mettendo da parte le punte. A questo punto uniamo tutto alla cipolla e facciamo saltare unendo un mestolo di acqua all’occorrenza.

Nel frattempo, separiamo i ravanelli dalle foglie. Queste andranno messe in cottura con gli altri ingredienti. Tagliamo i ravanelli a fettine sottili e saliamoli. Quando le verdure saranno tenere, spegniamo la fiamma, condiamo tutto e a crudo aggiungiamo i ravanelli. Il piatto è pronto.

