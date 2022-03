Per tenere a bada la glicemia non bisogna per forza rinunciare ai dolci. Certo, è importante fare attenzione alle quantità. Ma ogni tanto ci si potrebbe concedere qualche biscotto, se preparato con gli ingredienti giusti. Vediamo dunque quali sono le farine da scegliere.

Preparare in casa i biscotti per tenere a bada la glicemia

Per abbassare i livelli di zucchero nel sangue è importante mangiare sano, ma anche conoscere qualche trucchetto. Ad esempio, sarebbe consigliabile fare colazione prima di un certo orario.

Un altro suggerimento per tenere la glicemia sotto controllo è preferire i prodotti fatti in casa. In questo modo si possono scegliere gli ingredienti giusti, come le farine più adatte ai diabetici per biscotti o dolcetti vari. Capiamo allora come riconoscerle.

Innanzitutto è importante scegliere una farina col giusto tasso di abburattamento. Questo parolone complicato indica semplicemente il grado di raffinazione della farina di frumento. In base a questa caratteristica, le farine si dividono in cinque categorie:

00, la più raffinata;

0;

di tipo 1;

di tipo 2, o semi integrale;

integrale, la più ricca di fibre e minerali.

Quale fra questi cinque tipi di farina è il più indicato per chi soffre di diabete?

Farine più adatte ai diabetici per biscotti e dolci con basso indice glicemico, ma attenzione anche a zucchero e confezione

Secondo gli esperti della Fondazione Veronesi, quando si preparano i biscotti per diabetici è molto importante scegliere una farina integrale, o al massimo la semi integrale di tipo 2. Bisogna dunque trovare una ricetta che usi uno di questi due ingredienti.

Ma attenzione anche al dolcificante: meglio evitare lo zucchero e preferire il miele, lo sciroppo d’acero o lo sciroppo di agave. In alternativa si potrebbe usare anche una piccola quantità di zucchero di canna integrale. Infine, è un’ottima idea usare l’olio al posto del burro.

Insomma, i biscotti preparati con farina integrale, miele e olio sono una buona opzione per i diabetici. Il consiglio è gustarli a colazione, magari assieme a una crema salutare ricca di antiossidanti e omega 3, che si cucina in cinque minuti. E per chi non avesse tempo di preparare i biscotti fatti in casa?

Occhio alle confezioni dei prodotti integrali

Per fortuna al supermercato ci sono ormai tanti dolci con cereali integrali. Attenzione, però: bisogna saper leggere bene le etichette. Infatti, gli esperti di Altroconsumo mettono in guardia dagli slogan su alcune confezioni.

Purtroppo le diciture “multicereale”, “con sette cereali”, “100% frumento” e simili potrebbero essere ingannevoli. Non garantiscono infatti che il prodotto contenga solamente farina integrale. Anzi, la farina integrale potrebbe non esserci affatto!

Meglio dunque leggere la lista degli ingredienti, controllando che accanto alla farina sia riportata la dicitura “integrale”.

