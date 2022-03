Spesso ormai ci capita di sentire e leggere di persone che hanno sostituito i soliti prodotti di pulizia con un ingrediente naturale. Questo ci permetterebbe di pulire quasi tutta la casa risparmiando e rispettando le superfici e l’ambiente. Si tratta del bicarbonato, che appare come una polvere bianca finissima. È molto facile reperirlo e il suo utilizzo va molto indietro nel tempo, sia per pulire le superfici che per cucinare, lavare i panni e persino per la cura del corpo. Nonostante tutto, però, potremmo non avere chiaro come utilizzarlo. Ecco perché di seguito troviamo una lista piuttosto esaustiva dei suoi possibili impieghi.

La cura del corpo

Ci sono molti rimedi della nonna che prevedono l’utilizzo del bicarbonato per la cura del corpo. Ad esempio, pare che si possa utilizzare saltuariamente come dentifricio o collutorio. Infatti, ci renderemo conto che unendo la polvere all’acqua riusciremo a creare una pasta.

Alcuni lo utilizzano anche come scrub per il viso oppure per realizzare un piacevole pediluvio.

Infine, spesso si utilizza il bicarbonato sciolto in un bicchiere d’acqua per facilitare la digestione e calmare l’acidosi.

In ogni caso, non essendoci sempre la certezza sull’effettiva efficacia di queste pratiche, si consiglia sempre di consultare il medico o il dentista.

Come usare il bicarbonato per pulire tutte le superfici della casa eliminando odori e incrostazioni in modo naturale

Forse il bicarbonato trova il suo più largo utilizzo quando si tratta di pulizie della casa. Infatti, diluendolo con poca acqua, possiamo utilizzarlo per rimuovere calcare e residui dalle superfici del bagno. Insieme a dell’acqua calda, poi, potrebbe anche liberare le tubature della doccia.

Anche in cucina gli impieghi sono molteplici. Ad esempio, può essere utile per scrostare pentole e padelle, argenteria e pulire tutte quelle superfici che vengono a contatto con il cibo. Infatti, è l’ideale per tirare a lucido forno e frigorifero. Basterà immergere la spugna in una soluzione di bicarbonato e acqua.

Possiamo impiegare il bicarbonato anche in lavatrice, mettendone un cucchiaio nel cassetto per l’ammorbidente o direttamente nel cestello. Questo avrà soprattutto un forte potere smacchiante, ideale per i capi bianchi che hanno perso la loro lucentezza.

Inoltre, spesso ci dimentichiamo che il bicarbonato può anche aiutare ad eliminare i cattivi odori. Infatti, mettere un po’ di questa polvere dentro sacchetti da distribuire poi in mobili e armadi, potrebbe eliminare almeno in parte l’odore di chiuso. Un utilizzo intelligente potrebbe essere quello di mettere uno di questi sacchetti nella sacca per la palestra, in auto o direttamente nella lettiera del gatto in piccole quantità. Consideriamo poi che possiamo sempre aggiungere qualche goccia di olio essenziale per profumare. Ecco quindi spiegato come usare il bicarbonato per pulire la casa.

Infine, il bicarbonato è anche un valido sostituto al lievito per le preparazioni in cucina, come torte e deliziosi biscotti per la colazione.