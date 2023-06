Fare l’insalata di riso perfetta: ecco gli errori da evitare e le varianti a cui non avevi pensato

Sei sicura di saper fare bene l’insalata di riso? Dai un’occhiata agli errori più comuni e scopri delle deliziose varianti di cui non potrai più fare a meno.

Tra le ricette estive per eccellenza, impossibile dimenticarsi dell’insalata di riso: leggera e colorata, mette d’accordo tutti. Un piatto versatile e anche molto conveniente, visto che è facile, si prepara in anticipo e si conserva anche per tre giorni in frigorifero. Certo, pur trattandosi di una ricetta semplicissima, ci sono comunque degli accorgimenti da rispettare per realizzarla al meglio. Se anche tu vuoi fare l’insalata di riso perfetta, sono questi gli errori da evitare e alcuni consigli per un piatto da 10 e lode.

Riso: qualità e cottura

Innanzitutto, tieni presente che per un risultato finale degno di nota è importante scegliere ingredienti di qualità. Ecco perché sarebbe meglio utilizzare quelle tipologie di riso che sono capaci di tenere la cottura senza scuocere. Ad esempio, opta per il Ribe ma anche il Carnaroli, l’Arborio dai chicchi resistenti o il Baldo, ancora più consistente.

Prima di buttare il riso, comunque, è bene cercare di valutare una dose corretta: anche se l’insalata fredda si conserva, meglio non esagerare. Calcola circa 80 o 100 g di riso per ciascuno e considera che la quantità di sale si aggira attorno agli 8 o 10 g per ogni litro d’acqua. Ricordati di buttare il riso solo quando l’acqua comincia effettivamente a bollire e lascialo abbastanza al dente. A cottura ultimata, scola e sciacqualo sotto acqua corrente tiepida o fredda.

Fare l’insalata di riso perfetta: evita questi errori e prova anche nuove ricette light e golose

Mentre il riso riposa in una ciotola, è tempo di pensare ai condimenti: formaggi, salumi, verdure, uova e tonno o sgombro. Per quanto riguarda la carne, puoi scegliere tra prosciutto cotto, würstel o anche mortadella, se preferisci dare ancora più sapore. Sul fronte formaggi, via libera a fontina, provola dolce o piccante e groviera, ma anche alle mozzarelline tipo ciliegine. E le verdure? Sbizzarrisciti tra pomodorini, cetriolini sott’aceto, cipolline, carote, peperoni, ma se scegli zucchine e piselli passali prima in padella. Una volta aggiunti tutti gli ingredienti, condisci l’insalata con un pizzico di sale e un filo di olio extravergine di oliva prima di servire.

Se poi preferisci insaporire ancora di più il piatto, puoi aggiungere anche capperi, acciughe, olive e cipolla rossa. Naturalmente, se inserisci questi ingredienti assaggia l’insalata prima di salarla ulteriormente. Inoltre, tieni presente che, affinché l’insalata risulti omogeneamente condita e saporita, dovrebbe riposare in frigorifero almeno un paio d’ore. Detto questo, è anche vero che, per quanto la ricetta originale sia buonissima, nulla vieta di provare qualche piccola variazione sul tema. Ad esempio, una volta lessato il riso, arricchiscilo con del sugo di pomodoro e delle melanzane sott’olio, aggiungendo sapore con un misto di spezie. Se invece ti dovesse piacere cambiare del tutto genere, prova l’insalata un’insalata con lattuga, zucchine, prosciutto cotto, tuorli, carota e scalogno. Condisci poi con sale, pepe e un tocco di limone per renderla più stuzzicante.