Il risotto di pesce particolare e straordinario con 1 ingrediente inaspettato, ecco l’idea dello chef Matteo Fronduti

Voglia di un primo spettacolare diverso dal solito e facile da preparare? Trova l’ispirazione dalla ricetta originale di chef Matteo Fronduti, il primo vincitore del programma Top Chef Italia

Negli ultimi anni sono sempre più numerose le trasmissioni che trattano di cucina e quasi ogni canale ne ha uno nel proprio palinsesto. Alcuni programmi propongono dei veri e propri cooking show, altri sono competizioni tra chef rinomati o, al contrario, poco conosciuti. Qualsiasi sia l’impostazione del programma televisivo, solitamente il pubblico lo apprezza molto, perché utile o capace di intrattenere con temi leggeri. Contemporaneamente è possibile apprendere nuove tecniche ed abbinamenti che fin a quel momento pensavamo impossibili, ampliando le nostre conoscenze in ambito culinario. Anche i piatti della tradizione spesso sono protagonisti, magari rivisti in chiave moderna o personalizzati dal tocco di bravissimi chef. Ciò che vediamo può anche rappresentare un’ispirazione per la preparazione di un piatto appetitoso della domenica.

Il risotto di pesce particolare e straordinario

Nel 2016 è andata in onda la prima stagione del programma “Top Chef Italia”, dove dei professionisti del settore si sfidavano a suon di ricette per aggiudicarsi la vittoria. Quindi i concorrenti dovevano affrontare varie prove, giudicate poi da Chef affermati e stellati. A vincere il montepremi ed il trofeo, al termine delle 8 puntate, è stato Matteo Fronduti, Chef patron del ristorante Manna a Milano.

Il menù vincente proposto in finale è stato davvero accattivante, come gli spaghetti con aringhe affumicate, cime di rapa, erba ostrica ed essenza di senape. Effettivamente lo stile in cucina di Fronduti, anche a detta dei giudici, è immediatamente riconoscibile, colpisce dritto al palato con piatti invitanti e originali. Nel suo ristorante propone abbinamenti anche audaci come il risotto di pesce particolare e straordinario, dal gusto un po’ esotico. Si tratta del “Chiang Mai” un risotto mantecato con scampi crudi, lime, coriandolo, peperoncino e un ingrediente insolito, le arachidi. Un piatto molto gradito dai clienti, come si evince dalle recensioni online, equilibrato e sorprendente per molti.

Un primo invitante per pranzi sorprendenti

Quando non abbiamo idee e non vogliamo proporre le classiche pietanze, per stupire in tavola potremmo provare questo incredibile primo. Non possiamo sapere con precisione tutti i meticolosi passaggi della ricetta, ma possiamo usarla come ispirazione. Il sito che tratta di food, Chef in Camicia, propone questa deliziosa ricetta, rivelando i passaggi e gli ingredienti. Prima di tostare e sfumare con vino bianco il riso Carnaroli, mariniamo gli scampi con olio, sale, scorza di lime, tritiamo arachidi e coriandolo. Una volta pronto il riso mantechiamo con burro d’arachidi, peperoncino, succo di lime, arachidi, codiandolo. Dopo aver impiattato potremo aggiungere gli scampi e qualche arachide a decorazione.