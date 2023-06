Quando fa troppo caldo scegli 3 ricette fresche estive per fare il pieno di fibre e vitamine

Vuoi sentirti meglio quando l’afa imperversa? Parti dalla tavola. Con 3 ricette degli esperti di salute potresti difenderti dalla calura che ti attende in estate. Ecco i piatti che, a partire dalla prima colazione, daranno una svolta alla giornata.

I piatti salutari non sono noiosi. Questo è quanto ci dice chi si intende di benessere. Infatti, oltre all’apporto di nutrienti indispensabili all’organismo, possono risultare creativi e originali. Ne sono la prova le pietanze suggerite quest’oggi, così buone e facili che chiunque le saprebbe preparare. Vediamo il procedimento, gli ingredienti che ti servono e in quale quantità dovrai impiegarli.

Quando fa troppo caldo scegli 3 ricette fresche, a partire dallo yogurt

Le buone abitudini a tavola dovrebbero partire dalla colazione. Vietato saltarla, infatti, per non rischiare di arrivare a pranzo con una fame sovrumana. Appena sveglio sono diversi i cibi salutari coi quali iniziare bene la giornata. Noi ti proponiamo uno yogurt fatto in casa, totalmente naturale. Ecco cosa ti serve per 4 porzioni:

1 vasetto di yogurt greco zero grassi;

1 cucchiaio di purea di frutta;

3 noci;

uvetta e avena q.b.

Usa le fruste elettriche per montare lo yogurt per qualche minuto. Unisci la frutta secca e le noci sbriciolate, poi aggiungi la purea. Ecco pronta la tua colazione estiva genuina, ricca di vitamine e Omega 3.

Insalata dolce con frutta e verdura

I prodotti di stagione sono un’ottima idea per nutrirsi in modo intelligente. Una buona insalata rientra spesso tra le scelte consigliabili. La proposta per i mesi estivi si basa su:

100 g di rucola;

100 g di mais lessato;

50 g di valeriana;

10 ciliegie;

una cipolla rossa;

una manciata di uvetta e noci;

2 cucchiai di olio EVO;

1 cucchiaio di miele;

limone;

poco sale.

Prepara un’insalatiera in cui metterai la rucola spezzata insieme alla valeriana. Fai sgocciolare il mais e uniscilo all’insalata. Aggiungi anche le ciliegie senza nocciolo, la frutta secca e la cipolla a listarelle. Condisci con il resto degli ingredienti e servi la tua squisita portata sulla tavola.

Spiedino al melone vegetariano

Per finire, ecco un secondo perfetto per idratarsi e non perdere tempo ai fornelli. Si tratta di uno spiedino freschissimo e composto da:

1 melone bianco;

1 melone arancione;

200 g di formaggio feta;

16 pomodorini ciliegini;

foglie di timo fresco;

1 cucchiaio di olio EVO.

Taglia in due i meloni e sbarazzati di semi e filamenti interni. Togli loro la buccia e affettali ulteriormente in cubetti di qualche centimetro. Ricava dei quadratini delle stesse dimensioni dalla feta, poi lava e taglia a metà i pomodori. Inizia a infilzare gli ingredienti sugli stecchi, alternandoli come preferisci. Arricchisci poi tutto con un goccio di olio e il timo e servi agli ospiti. Quando fa troppo caldo scegli 3 ricette fresche come queste e preparati ad affrontare l’estate nel migliore dei modi!