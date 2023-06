Non la solita insalata di pasta con tonno, ma ecco una variante gustosissima proposta dalla cuoca Anna Moroni

Vuoi preparare un’insalata di pasta diversa dal solito e che non contenga il tonno o le uova? Allora ti proponiamo la ricetta della cuoca Anna Moroni. Un piatto facile, veloce e soprattutto economico. Ti stupirà il suo sapore. Scopriamo gli ingredienti e come prepararlo.

Diciamo la verità, quante volte ci siamo posti la domanda “ma che preparo oggi?”. In effetti, decidere cosa portare in tavola ogni giorno, non è per niente facile. Può accadere di avere il frigorifero vuoto, di essere troppo stanchi per cucinare o non averne voglia.

I piatti per contrastare il caldo

Con l’arrivo del caldo, poi, mettersi ai fornelli è una vera e propria tortura.

Infatti, in estate, siamo sempre alla ricerca di ricette fresche, leggere e gustose. Sono tanti i piatti poco impegnativi che possiamo preparare. Pensiamo alla classica insalata di riso, a quella di pesce, all’iconica caprese e ad una macedonia di frutta. Insomma, ricette veloci che possono aiutarci a contrastare il caldo afoso.

Non dimentichiamo l’insalata di pasta. Un piatto sfizioso, comodo, che possiamo preparare in anticipo e che si mantiene anche fuori dal frigo. L’insalata di pasta può diventare la versatile protagonista di pranzi e cene; perfetta da mettere in schiscetta e mangiare in gita o al mare.

Possiamo aggiungere gli ingredienti che più ci piacciono. Non abbiamo limiti. Tonno, uova sode, verdure grigliate, pesce, pomodorini. Componiamo il piatto con quello che più ci piace.

Non la solita insalata di pasta con tonno: ecco come preparare la ricetta di Anna Moroni

Per allietare le papille gustative possiamo anche scegliere di preparare la ricetta dell’insalata di pasta proposta dalla famosa Anna Moroni.

Cuoca e personaggio televisivo, abbiamo imparato a conoscerla ed amarla grazie al programma di Antonella Clerici “La prova del Cuoco”.

La Moroni ha pubblicato anche una serie di libri dedicati alla cucina e che hanno riscosso molto successo.

Quella di Anna Moroni è una versione dell’insalata di pasta molto saporita e soprattutto facile da preparare.

Ci serviranno:

350 g di penne rigate;

300 g di pomodori;

200 g di mozzarella di bufala;

100 g di piselli;

origano q.b.;

olive nere denocciolate q.b.;

1 spicchio di aglio;

olio EVO q.b.

Ecco il procedimento da seguire

Iniziamo la ricetta cuocendo la pasta in acqua bollente e salata. Nel frattempo, tagliamo i pomodorini, le olive nere denocciolate e la mozzarella di bufala. Mettiamo tutti gli ingredienti in una ciotola e uniamo l’origano.

In una pentola, versiamo l’olio EVO, aggiungiamo uno spicchio di aglio e facciamo saltare per qualche minuto i piselli.

Una volta cotti, aggiungiamoli agli altri ingredienti. Uniamo anche la pasta, ancora bollente. Iniziamo ad amalgamare il tutto, in modo che la mozzarella si sciolga.

Aggiungiamo un filo di olio EVO e, se necessario, anche un pizzico di sale.

Non la solita insalata di pasta con tonno, ma in pochi minuti sarà pronta una versione davvero saporita.

Se vogliamo mangiarla fredda, non aggiungiamo la pasta ancora calda, ma lasciamola freddare.