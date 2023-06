Se fai colazione in questo modo potresti trovarti sul conto corrente 20.000 euro molto semplicemente

Fare colazione a casa oppure fare colazione fuori? Per tanti la risposta è scontata, ma dopo avere letto questo articolo, probabilmente molti cambieranno le loro abitudini. Scopriamo perché.

Per molti fare colazione fuori è una abitudine. Oggi la spesa per una normale colazione fatta di cappuccino, brioche e succo di frutta costa tra 4 euro e 5 euro al giorno. Riportata su base mensile, la spesa varia tra 80 euro e 100 euro. Ipotizziamo per un attimo di fare colazione a casa tutti i giorni e di risparmiare 100 euro. E ipotizziamo di investire questi 100 euro in un piano di accumulo con un ETF.

Una strategia per guadagnare molto con poco

Un piano di accumulo su ETF (PAC) è una strategia di investimento che consiste nel versare periodicamente una somma fissa su uno o più ETF. Gli ETF, Exchange Trade Fund, sono come dei fondi di investimento che replicano la performance di un indice azionario, obbligazionario o di altro tipo. Questi sono quotati in Borsa e si acquistano come una azione.

Il vantaggio di questa strategia è che si riesce a mediare il prezzo di acquisto degli ETF. Il PAC sfrutta le oscillazioni del mercato e riduce il rischio di entrare in momenti sfavorevoli. Inoltre, gli ETF hanno dei costi di gestione molto bassi rispetto ai fondi tradizionali, il che significa che si può ottenere un rendimento più elevato nel lungo periodo.

Se fai colazione in questo modo puoi risparmiare 100 euro al giorno da investire in PAC

Per iniziare un piano di accumulo su ETF con 5 euro al giorno, ovvero circa 100 euro al mese, è necessario aprire un conto presso la nostra banca od una società di intermediazione finanziaria (broker) che offra questa possibilità.

In genere banca e intermediari permettono di scegliere tra una vasta gamma di ETF disponibili sul mercato, e di impostare il versamento automatico ogni mese. Si può decidere anche la durata del piano di accumulo, che può essere fissa o variabile a seconda delle proprie esigenze e degli obiettivi prefissati.

Come guadagnare 8.000 euro con un PAC partendo da 100 euro al mese

La scelta dell’ETF è determinante. Il rendimento di un piano di accumulo su ETF dipende in gran parte dall’ETF su cui si punta. Per avere un’idea approssimativa di quanto potrebbe essere il guadagno finale, possiamo fare un esempio basandoci sul rendimento medio annuo di un ETF. Negli ultimi 20 anni l’indice USA S&P 500 ha registrato una performance media annua di circa il 10%. Quindi possiamo ipotizzare che gli ETF che lo replicano possano avere avuto lo stesso rendimento.

Se avessimo investito 100 euro al mese per 10 anni su un ETF con sottostante l’indice S&P 500 con un PAC quanto avremmo guadagnato? Questa strategia alla fine del periodo avrebbe offerto un guadagno di circa 8.000 euro. Ma poiché avresti accumulato anche 12.000 euro in 10 anni, il capitale finale in banca sarebbe di circa 20.000 euro. Quindi, se fai colazione in questo modo, ossia in casa, potresti guadagnare molti soldi. Questo risultato può anche stupire, eppure si può investire in un ETF e guadagnare il 1.085%. Anche se occorre sempre ricordarsi che le performance passate non sono garanzia di guadagni futuri.