Vediamo come fare in casa delle deliziose verdure all’aceto. I sottaceti sono una delle più antiche formule di conservazione dei vegetali. Permettono, infatti, di mangiare prodotti gustosi durante tutto l’arco dell’anno, anche quando certi ortaggi sono fuori stagione. Per la marinatura si sfruttano le proprietà antibatteriche dell’aceto bianco. Tra gli ingredienti più usati per fare i sottaceti ci sono i cetrioli, i capperi, i peperoni, le cipolline, le carote, i cavolfiori, le melanzane, i fagiolini e i finocchi. Ecco come realizzarli da soli con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Profumo di alloro, ginepro e pepe

Per preparare i sottaceti, bisogna lavare bene tutte le verdure preferite con abbondante acqua fresca e aceto, per eliminare terra e impurità. Non buttate via l’acqua della bacinella, ma gettatela in giardino laddove volete eliminare le erbacce. Occorre, poi, pulirle con un coltello, tagliandole a pezzi nella dimensione desiderata. Le carote, in particolare, vanno spelate e tagliate a rotelline o bastoncini, e così pure il sedano. I fiori di cappero restano interni, mentre i finocchi e le melanzane vanno tagliati a lamelle sottili. Mentre si tagliano le verdure, bisogna portare a bollire una pentola con acqua e aceto. Bisogna aggiungere aceto bianco fino a 1 litro e mezzo, poi unire qualche foglia d’alloro, 30 grammi di sale e di zucchero e 10 grammi di pepe nero in grani. Se piacciono, si possono aggiungere anche 4 bacche di ginepro.

Fare in casa deliziose verdure all’aceto

Quando l’acqua comincia a bollire, si uniscono carote e cavolfiore, che devono bollire per tre minuti a fuoco moderato. Successivamente si aggiungono i fagiolini, i cipollotti, il sedano e i peperoni tagliati. Si termina con i cetrioli, facendo bollire tutto per quattro minuti. Quando le verdure sono pronte, bisogna togliere la pentola dal fuoco e scolare bene le verdure, conservando il liquido di cottura in una ciotola.

Il delicato momento della pastorizzazione

Fare in casa deliziose verdure all’aceto. Mentre le verdure raffreddano, si sanificano un barattolo e il suo tappo. A questo punto, si pongono le verdure nel vasetto, le sistemiamo ordinatamente ma senza pressare troppo. Ora si filtra il liquido di cottura, finora tenuto da parte, e lo si può versare nei vasetti, coprendo i vegetali ma fermandosi a un centimetro dal bordo del barattolo. Tutti i barattoli chiusi devono essere avvolti in strofinacci e bollire, in questo modo, in una pentola con abbondante acqua. Possiamo anche scolare i sottaceti dal liquido di cottura e sostituirlo con olio d’oliva.