È il tempo del gran ritorno del gilet smanicato. Andate ad aprire il comò, i cassetti di mariti, genitori e nonni. Accanto a calzini, canottiere e pigiami, troverete sicuramente il capo meno glamour del loro guardaroba, declassato dall’armadio e dallo scaffale dei maglioni: il gilet. Lo smanicato con bordo alto, possibilmente a contrasto, esce dalla classifica dei capi ridicoli da nerd e da studente zelante. Torna alla ribalta nelle collezioni delle grandi griffe e d’improvviso è definito very cool. Insomma, il gilet che trasmette un’immagine di persona laboriosa, dinamica, al di sopra delle mode effimere, è il nuovo must per chi lavora da casa. Ecco come si sceglie e come si porta secondo gli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Un capo amato da cacciatori, golfisti e re

Il gilet è uno di quei pezzi da non buttare mai, perché prima o poi ritornano. Si porta con la camicia di organza trasparente, con i pantaloni ampi, con la minigonna. Il gilet fu indossato, per la prima volta, nel 1907, come parte della tenuta di gara della squadra di football americano del Michigan. Poi divenne un capo cult dei giocatori di golf e dei cacciatori. Ma anche dei re: una gran quantità di foto, infatti, ritraggono Edoardo VII d’Inghilterra con i suoi gilet a losanghe. Sarebbe inorridito, oggi, vedendo quello coperto da pecore esibito dall’estroso cantante Harry Styles. Anche la principessa Diana amava il gilet in tinta unita, viola. Lo stesso che indossa Zoe Kravitz, protagonista della serie High Fidelity, in verde oliva.

Il gran ritorno del gilet smanicato

Romeo Beckham, figlio della ex-singer ora stilista Victoria, lo indossa blu notte a profili bianchi, ma direttamente sulla pelle. Mentre altri lo accostano alla t-shirt quando vogliono essere sportivi ma non troppo. E coperti ma non troppo: in questo dolce ottobre non è ancora il momento di indossare un maglione pesante o una giacca. Se il gilet lo indossa una donna, però, le cose cambiano. Su un vestito di chiffon o su una gonna a pieghe, offre un tocco di streetwear, dà una sferzata cool al tailleur gessato. E si posa con allegria anche sui bermuda invernali. Che, sì anche loro, tornano di moda.