Oggi ti svelo una ricetta strepitosa per il pollo fritto avanzato che non troverai in nessun libro di cucina. Quando si dice che “fritta è buona anche una ciabatta” si intende che qualsiasi alimento fritto è sempre super gustoso. Il problema si pone quando non riusciamo a mangiarlo tutto, perché il giorno dopo non è così gradevole al palato. Scopriamo allora un modo facilissimo di utilizzare il pollo che è stato fritto il giorno precedente.

Gli ingredienti sono pochi e facilmente reperibili. Il re del piatto è il pollo fritto avanzato dal giorno prima. Abbiamo bisogno, poi, di una tazza di brodo, va bene anche di dado, e di un pò di parmigiano.

Ti sembra poco? Vedrai che rimarrai stupito anche tu dal risultato.

Spostiamoci ai fornelli

Tagliamo la carne a listarelle larghe circa 1 centimetro, in una teglia con un pò di burro, e lasciamole a rosolare per 2 o 3 minuti, su entrambi i lati.

Aggiungiamo il brodo, una tazza, e calcoliamo una decina di minuti da quando prende il bollore. È giunta, quindi, l’ora di spegnere il fuoco e di aggiungere una manciata di parmigiano grattugiato. Questo, sciogliendosi, amalgamerà i sapori. In bocca sentirai un’unica esplosione di gusto.

Per le dosi basta calcolare 2 fettine di pollo fritto a testa. Una tazza di brodo è sufficiente per 2 persone.

Si può tranquillamente considerare un piatto unico. Se proprio vogliamo esagerare può essere accompagnato da un contorno di verdura. L’importante è servirlo ben caldo.

La storia della ricetta

L’origine della ricetta è sconosciuta. Non la troverai né nel magico mondo del web né su qualsiasi libro di cucina. Prende il nome di “Pollo in comparsa”.

Si tramanda, da anni, di bocca in bocca. Sono certa che dopo averla provata anche tu la racconterai.

È una meraviglia di gusto, sarebbe un peccato se andasse persa. I nostri palati, soprattutto, non ce lo perdonerebbero!

Svelato il segreto per preparare una ricetta strepitosa con il pollo fritto avanzato che non trovai in nessun libro di cucina.

