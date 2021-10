L’autunno è uno dei periodi più delicati per l’equilibrio del nostro organismo. Ci avviciniamo alle giornate fredde che portano i tipici malanni di stagione e mettono a dura prova le nostre difese immunitarie. Ma per nostra fortuna abbiamo a disposizione moltissimi alimenti ricchi di sostanze che possono aiutarci a combattere raffreddore, tosse e mal di gola. E spesso combinati insieme possono dare risultati straordinari. Ad esempio fare il pieno di Vitamine A, C e K sarà facilissimo con questo straordinario succo autunnale. Per prepararlo ci serviranno solo 3 ingredienti e un comunissimo estrattore che possiamo trovare in ogni negozio di elettrodomestici. Ma è il momento di scoprire la ricetta e di capire perché potrebbe rivelarsi davvero utile per la nostra salute.

Il succo di cui stiamo per scoprire la ricetta ha bisogno di 3 semplici ingredienti:

2 cachi;

1 limone di medie dimensioni;

10 grammi di zenzero;

menta (opzionale).

Ottobre è il mese dei cachi e per il nostro benessere è decisamente una bella notizia. Con i cachi possiamo preparare dolci utili per la salute di cuore e intestino. Ma non solo. Possiamo sfruttare le loro innumerevoli proprietà per preparare delle bevande uniche. Questi frutti sono ricchi di Vitamina A e K, molecole utilissime contro le infiammazioni e i malanni di stagione.

Anche le caratteristiche del limone sono molto note. Il limone è un vero e proprio concentrato di Vitamina C, sostanza antiossidante fondamentale per migliorare la salute del sistema immunitario.

Lo zenzero, infine, è uno dei migliori rimedi naturali contro febbre, raffreddore e mal di gola. In più è ricco di minerali che possono aiutarci a regolarizzare il metabolismo e a darci la giusta quantità di energie.

Ora che abbiamo scoperto le incredibili proprietà di questi 3 ingredienti non ci resta che accendere l’estrattore.

La preparazione

Iniziamo lavando bene sotto acqua corrente i cachi e il limone. Completata l’operazione tagliamo i cachi a pezzetti e togliamo i semi. Rimuoviamo la scorza dal limone per rendere il succo meno acido e tagliamo il frutto a metà.

Inseriamo tutto nell’estrattore e aggiungiamo anche lo zenzero senza togliere la buccia. Pochi minuti e il nostro straordinario succo sarà pronto da bere. Possiamo conservarlo in frigorifero e aggiungere anche qualche fogliolina di menta per rendere il gusto ancora più fresco.

