L’autunno è iniziato da pochissimi giorni e molti di noi si stanno già adattando alla nuova stagione. In questo periodo abbiamo meno voglia di uscire, siamo meno attivi e spesso tendiamo a preferire il divano a una bella passeggiata all’aria aperta. In più anche l’umore tende a peggiorare. Ma se per combattere ansia e depressione abbiamo a disposizione anche l’alimentazione, cosa possiamo fare per riattivare il fisico e mantenerlo in forma? La risposta è semplice: ripartire con l’allenamento. E ritrovare la voglia di allenarsi in autunno è facile se impariamo questi trucchetti. Andiamo a scoprire quali sono e come metterli in pratica. Il nostro corpo ci ringrazierà e probabilmente nella prossima primavera non dovremo nemmeno preoccuparci della prova costume.

La prima molla che potrebbe darci la spinta per ripartire con l’allenamento è quella di pensare alla salute. Fare attività fisica non è utile soltanto a togliere la pancia o a tonificare i muscoli. Allenarsi regolarmente abbassa i livelli di stress, migliora la salute dell’apparato circolatorio e respiratorio, e ci mette al riparo dalle malattie anche gravi. E questo a qualsiasi età, come dimostrano alcuni studi scientifici.

Il secondo trucchetto sembra contraddire il precedente, anche se in realtà non è così, ed è quello di non pensare troppo all’allenamento. Indossiamo i nostri abiti sportivi e prepariamo il borsone senza ragionare troppo. Difficilmente avremo voglia di cambiarci di nuovo e rimetterci sul divano.

Se siamo poco motivati possiamo anche pensare di affidarci a un partner o di entrare in un gruppo di allenamento. Condividere gli sforzi non solo aumenterà la nostra motivazione ma ci farà sentire meno la fatica. E in più potremo anche divertirci e trovare nuovi amici.

Variamo gli allenamenti e fissiamo degli obiettivi

Una delle cause principali che portano ad abbandonare l’attività fisica in autunno è la monotonia. Ma possiamo combatterla facilmente. Se il meteo ce lo permette proviamo a camminare o correre all’aria aperta. Se invece piove o la temperatura è rigida, optiamo per l’allenamento in casa o per palestra e piscina. Variare ci darà sempre nuovi stimoli e manterrà la mente e il corpo attivi.

Una buona pratica è quella di tenere un diario degli allenamenti. Scriviamo ogni giorno un obiettivo realistico da completare, annotiamo i progressi fatti e le sensazioni di fine sessione. Raggiungere i traguardi che ci prefissiamo farà crescere enormemente la nostra autostima e ci darà motivazioni extra.

