Fantastica questa pasta alla carbonara se non commetti i 3 terribili errori alla Tom Cruise

La carbonara è un piatto molto conosciuto e amato ma non è così semplice da preparare come sembra. La perfezione richiede gli ingredienti giusti e anche la conoscenza di questi! Se sei alle prime armi e vuoi portare in tavola una carbonara da far venire l’acquolina in bocca, stai lontana dalle varianti, come quella di Tom Cruise.

La carbonara è un primo di pasta molto apprezzato in Italia e non solo. Oramai la ricetta ha fatto il giro del Mondo, finendo anche tra le mani dei vip d’oltremanica. Anche le star di Hollywood amano, infatti, cimentarsi ai fornelli con la cucina italiana e, soprattutto, con la carbonara. Ne è un esempio Tom Cruise, che ha una sua particolare versione della ricetta, di cui va molto fiero. Ma che, in realtà, contiene almeno 3 errori catastrofici che pregiudicano la resa ottimale del piatto.

Fantastica questa pasta alla carbonara ma senza aglio!

Le varianti di un piatto sono una questione assolutamente nella norma. Pensiamo, ad esempio, a preparazioni senza burro, senza uova, senza lattosio. O a versioni diverse di un piatto tipico caratteristico che, magari, derivano da un’altra tradizione. E’ normale, quindi, che esistano varianti della carbonara. Ma una cosa è certa: la cipolla e l’aglio sono banditi. Di questo, forse è ignaro Tom Cruise, che li usa nella sua particolare versione presentata in vari show televisivi americani. L’attore è noto iniziare la ricetta riempiendo di olio una padella. E cuocendo a fiamma bassa per 30 minuti una cipolla tritata insieme a 2 spicchi di aglio. Sorvolando sulle tempistiche poiché rosolare aglio e cipolla richiede solo 2 minuti, questo errore è assolutamente da evitare. Niente aglio o cipolla per la carbonara!

Guanciale o pancetta? Certamente non il bacon

Tom Cruise prosegue la sua personale ricetta aggiungendo alla padella del soffritto del bacon. Anche questo è un grave errore ma l’ingrediente giusto non è la pancetta, come molti possono pensare. E’ il guanciale, salume ricavato da un taglio di carne di maiale con sapore caratteristico e consistenza maggiormente dura rispetto alla pancetta.

Non il parmigiano ma il pecorino

Tom Cruise ha dichiarato di preparare la carbonara ai suoi figli aggiungendovi, in finale, un noto formaggio italiano, il parmigiano. Ma, anche in questo caso, commette un errore. Certamente è italiano il formaggio a corredo della carbonara ma è il pecorino, che con il suo sapore deciso completa il piatto. Fantastica questa pasta alla carbonara ma lasciamola agli americani!