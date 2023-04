Deliziosi i biscotti senza zucchero con 1 incredibile ingrediente segreto, li prepara così Reese Witherspoon

Preparare i biscotti a casa è un classico che si insegna anche ai bambini. A volte, però, abbiamo voglia di sfornare qualcosa di diverso dal solito. Se le idee ci mancano, possiamo ispirarci alla cucina dei Vip americani.

Forse ti è difficile immaginarlo, ma anche le star internazionali del cinema hollywoodiano possono allacciarsi un grembiule. E mettersi dietro ai fornelli per sfornare l’inimmaginabile, per la golosità dei famigliari o degli amici. Ne è un esempio l’attrice de La rivincita delle bionde e Big Littles Lies, Reese Witherspoon. Nel suo libro intitolato Whiskey in a Teacup, Reese svela ai fans un po’ della sua vita, insieme alle ricette di cucina tramandate dalla sua famiglia. Tra queste ci sono dei biscotti davvero particolari, in cui l’ingrediente dello zucchero è sostituito da un alimento davvero inaspettato.

Deliziosi i biscotti senza zucchero ma con il cheddar

Nella tradizione familiare di Reese Witherspoon non manca la preparazione dei biscotti. Ma, questi, sono davvero molto particolari. Si tratta di biscotti al cheddar, nella cui ricetta sono presenti il burro e le uova ma manca lo zucchero, sostituito dal formaggio giallo a pasta dura. Forse lo conosci poco e sei abituata a vederlo sotto forma di salsa o a fette. Per cui ti sembra strano sentirlo nominare all’interno di una ricetta utile a preparare dei biscotti.

Eppure il cheddar imprime una nota unica e con un sentore di nocciola ai dolcetti. Lo sapevi? Scopri subito come preparare anche a casa tua questi inconsueti manicaretti.

Ingredienti e preparazione

Per preparare i biscotti al cheddar avrai bisogno di:

400 g di farina 00;

200 g di formaggio cheddar;

200 ml di panna liquida;

1 uovo;

una bustina di lievito istantaneo;

70 g di burro;

sale q.b.

Per iniziare, versa in una ciotola la farina e il lievito e aggiungi al tutto un pizzico di sale. Ora incorpora il burro, quindi aggiungi il formaggio cheddar e la panna. Amalgama il tutto per bene e cerca di impastare e dare forma a un composto omogeneo. Stendi l’impasto su un piano infarinato e intaglia i biscotti, quindi trasferiscili all’interno di una teglia ricoperta da carta da forno.

Sbatti l’uovo in una ciotola e usalo per spennellare la superficie dei biscotti. Inforna in forno preriscaldato a 200° per 20 minuti circa. Quando noterai che la superficie sarà dorata, saranno deliziosi i biscotti senza zucchero ma con l’ingrediente inaspettato: il cheddar! Che potrai servire ai tuoi amici o alla tua famiglia proprio come fa Reese Witherspoon a casa sua.