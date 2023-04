Sul tappeto ci sono sempre i soliti argomenti: tassi, inflazione, crescita economica e curva dei rendimenti. A cosa porteranno? La nostra ipotesi, e per il momento ci sembra confortata dai dati macroeconomici contingenti e predittivi, è che tutte queste voci si stiano bilanciando “per un atterraggio morbido dell’economia”. Al momento i nostri oscillatori danno poche probabilità all’ipotesi della recessione economica. Un primo banco di prova sono le trimestrali americane che verranno pubblicate in queste settimane. Dopo le ultime giornate di contrattazione, i mercati potrebbero ripartire forte al rialzo da settimana prossima? Andiamo a vedere.

Opportunità di investimento

C’è molta indecisione fra gli investitori, oramai le obbligazioni governative a livello mondiale in alcuni casi hanno raggiunto per alcune scadenze, rendimenti intorno al 3,5/4%. I mercati azionari invece, si trovano in una fase temporale, dove avrebbero potuto lasciare alle spalle il bottom decennale. I rendimenti a 10 anni dei mercati azionari mondiali sono intorno all’11%, questo è il rendimento medio annuo dal 1898 ad oggi. Cosa scegliere fra azionario e obbligazionario? La scelta dipende dal tempo di investimento e dal proprio profilo di rischio. Non c’è mai un investimento e rendimento ideale e assoluto per tutti.

Torniamo al breve termine.

Giornata positiva per i mercati internazionali.

La chiusura della giornata di contrattazione del 21 aprile è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dax Future

16.008

Eurostoxx Future

4.348

Ftse Mib Future

27.231

S&P500

4.133,52.

I mercati potrebbero ripartire forte al rialzo da settimana prossima: i pericoli quali potrebbero essere?

I prezzi si trovano sotto resistenze di breve (Wall Street) e lungo termine (Europa), e i nostri oscillatori sono in divergenza rialzista. Questo a prer nostro significa che il rialzo potrebbe continuare fin da subito.

Cosa proiettiamo per la prossima settimana?

Un inizio con una leggera indecisione che verrà lasciata subito alle spalle, e poi una settimana tutto al rialzo. Da lunedì i mercati dovrebbero iniziare a salire senza ulteriori indugi fino al nostro setup annuale del 4 agosto.

Cosa invece potrebbe far tornare da subito i mercati verso il basso, e fargli iniziare una correzione del 3/5%?

Chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.224

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.068.

Vedremo cosa accadrà.

