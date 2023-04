Cerchi idee per una torta salata originale? Ecco la ricetta che Carlo e Camilla hanno scelto per il banchetto dell’incoronazione

Altro che il solito ripieno con gli avanzi di prosciutto e formaggio: scopri la ricetta della torta salata primaverile suggerita direttamente dalla Royal family.

La torta salata è il piatto salva cena per eccellenza: pratica, veloce e decisamente anti spreco, è anche sfiziosa. Potremmo quasi considerarla un piatto povero, visto che spesso viene farcita proprio con gli avanzi di verdure, formaggi e salumi abbandonati in frigorifero. In realtà si tratta di un piatto nobile e anzi, ancor meglio, regale.

Mancano ormai pochi giorni all’incoronazione ufficiale di re Carlo III: il Coronation Day è infatti previsto per il 6 maggio. Nel frattempo, è tutto un susseguirsi di indiscrezioni e pettegolezzi, a partire dall’assenza di Meghan Markle. Ma oltre al gossip familiare, che tanto ha infiammato e continua a infiammare le pagine delle riviste mondiali, c’è spazio anche per altre news.

Ad esempio, sono stati rivelati alcuni dettagli relativi al Big Lunch, il banchetto allestito per le strade del Regno Unito in onore del nuovo sovrano.

La parola chiave è condivisione: tutti i sudditi sono invitati non solo a partecipare, ma anche a contribuire al banchetto. E per questo motivo, i futuri sovrani hanno voluto svelare una delle loro ricette preferite.

Insomma, se anche tu cerchi idee per una torta salata originale prendi spunto dalla quella suggerita da Carlo e Camilla.

La Coronation Quiche

I futuri re e regina consorte hanno sperimentato personalmente la pietanza, comparsa in un tweet dopo un pranzo all’abbazia di Westminster. E l’hanno apprezzata talmente tanto da raccomandarla caldamente ai sudditi proprio per il banchetto del giorno dell’incoronazione. Ma Carlo e Camilla non si sono certo fermati qui: hanno girato il video della ricetta direttamente nelle cucine di Buckingham Palace.

Non resta dunque che scoprire come realizzare questa torta salata che sta facendo il giro del web.

Cerchi idee per una torta salata originale? Prova la Coronation Quiche, la preferita di Carlo e Camilla

Si tratta di una torta salata dal ripieno decisamente primaverile, con protagonisti spinaci, fave e asparagi. Qualora tu o i tuoi ospiti aveste problemi di favismo, puoi eliminare direttamente l’ingrediente o sostituirlo con della soia cotta.

Per quanto invece riguarda la pasta sfoglia, puoi cimentarti nella sua preparazione o affidarti tranquillamente alla brisé disponibile nei supermercati. Ma vediamo più nel dettaglio la ricetta, scoprendo gli ingredienti e le quantità e come amalgamare il tutto.

Comincia sbattendo 2 uova, aggiungendo 125 ml di latte e 175 ml di panna: aggiusta di sale e pepe, integrando eventualmente con del dragoncello.

A questo punto, stendi la pasta sfoglia in una teglia foderata con carta da forno e distribuisci un primo strato di cheddar, usandone 50 g. In una ciotola, amalgama 180 g di spinaci e 70 g di asparagi cotti leggermente tritati con la parte liquida precedentemente preparata.

Versa il ripieno così composto all’interno della sfoglia, distribuendolo in maniera uniforme senza rovinare la pasta.

Concludi con un’ulteriore spolverata di cheddar e sistema i bordi della sfoglia prima di infornare a 180° C per 20-25 minuti.

In mancanza del cheddar, puoi usare anche il classico formaggio grattugiato o magari del pecorino per dare più sapore.