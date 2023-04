Besciamella senza lattosio, la ricetta ideale per chi soffre di intolleranze come Claudia Gerini

Besciamella senza lattosio per chi soffre di intolleranze come Claudia Gerini-Dal profilo Instagram geriniclaudia

Preparare la besciamella in un modo diverso dal solito per quanto riguarda alcuni determinati ingredienti può essere utile nel caso si soffra di precise intolleranze alimentari. Come quella al lattosio, che ha colpito anche la nota attrice italiana Claudia Gerini.

La necessità di rivedere le proprie esigenze alimentari può essere un problema comune. E che può accomunarti anche a personaggi famosi. L’attrice Claudia Gerini, ad esempio, ha scoperto in anni recenti di soffrire di intolleranza al lattosio. La bella Claudia parlò, infatti, nel corso di un’intervista, di problematiche a lei occorse alla fine dei pasti. Momento in cui notava un gonfiore della pancia e che, il più delle volte, anticipava episodi di gastrite e pesantezza. Dopo un consulto con un nutrizionista specializzato, fu sottoposta a un test genetico per confutare il sospetto di intolleranza al lattosio.

Un prelievo di sangue confermò l’intolleranza. L’attrice dovette quindi rivedere le sue abitudini e puntare su una dieta senza lattosio e su alimenti che non contengono questo zucchero. Un aiuto a una dieta priva di lattosio può arrivare dal cucinare da sé i propri pasti. Evitando così l’inserimento di ingredienti compromettenti.

Besciamella senza lattosio, la ricetta

Se ti piace cucinare ma sei intollerante al lattosio, non devi pensare che ciò voglia dire fare delle rinunce forzate. Basta che tu scelga per le tue ricette ingredienti mirati e vedrai che non dovrai rinunciare neanche alla lasagna! Come esempio in proposito, vogliamo suggerirti la ricetta per preparare una besciamella esente da tracce di lattosio. In questo caso, dovrai acquistare ingredienti come il latte delattosato: contiene minime quantità di lattosio e sarebbe ideale per chi manifesta intolleranze. Gli ingredienti per preparare una besciamella senza lattosio dunque sono:

250 ml di latte delattosato;

20 g di olio EVO;

20 g di farina 00;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Procedimento

Per iniziare, fai scaldare il latte in un pentolino sul fornello a fiamma bassa. In un altro pentolino versa l’olio e la farina e mescola il composto. Quando il latte è caldo, versalo poco per volta nel preparato di olio e farina e amalgama il tutto. Cuoci per 5 minuti e, quando noti la besciamella ribollire, spegni il fuoco. Aggiungi un pizzico di sale, uno di pepe e hai finito.

Puoi usarla subito per i tuoi piatti o conservarla in frigo per qualche giorno, in una ciotola adeguatamente ricoperta da pellicola per alimenti. Besciamella senza lattosio, la ricetta è semplice e veloce, bastano solo gli ingredienti giusti!