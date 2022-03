Il sole e le belle giornate fanno capolino da qualche settimana. Pronti per abbandonare l’abbigliamento invernale, stiamo già pensando a quale sarà il nostro stile primaverile. Abbiamo visto che il verde è stato proclamato ancora una volta il colore di tendenza del 2022. Capace di illuminare il volto e conferire eleganza, è anche simbolo di speranza e natura. Esistono alcuni trucchi per abbinare e scegliere quello giusto in base al colore del nostro incarnato.

Ma oltre ai capi principali come pantaloni, gonne e tute, non dobbiamo dimenticarci gli accessori. Questi oggetti possono fare la differenza nell’esprimere al massimo stile e personalità di qualcuno. Siccome si va verso la bella stagione, che si spera ci inondi di luce e belle giornate, oggi parleremo di occhiali.

Infatti, fanno faville i nuovi occhiali da sole di tendenza scelti per rappresentare la moda primavera estate 2022. Oltre ad avere una funzione correttiva, come quelli da vista, gli occhiali servono anche per proteggere i nostri occhi dai raggi solari. Ecco perché nascono gli occhiali da sole, oggi uno degli status symbol più sensuali della moda. Dai modelli anni ’50 e ’60 fino alle innovative montature a forma di ali di farfalla o cuori, scopriamo le nuove proposte degli stilisti. Così non perderemo l’occasione di sfoggiare il paio che ci farà fare grandi conquiste.

Fanno faville i nuovi occhiali da sole per la primavera estate 2022 ed ecco come sceglierli in base al nostro viso

Sono colorati, eleganti e soprattutto vistosi i nuovi modelli proposti dai grandi marchi. Mascherine con lenti specchiate arcobaleno per chi sceglie lo stile aviatore. Da scegliere solo se si ha un viso stretto e anche leggermente allungato. Per chi vuole essere più sofisticato ed enigmatico, ecco i modelli rettangolari total black con stanghette giganti decorate.

Eleganza e sobrietà, invece, vanno a braccetto nei modelli grandi effetto farfalla, ma che si contengono nel color rosa pallido. In questo caso, la forma di volto più appropriata è piccola e rotonda, che abbia zigomi alti da mettere in rilievo.

Poi ci sono i modelli che non passano mai di moda come i round. Forma tondeggiante e stile urban chic, perfetti da indossare su jeans e camicie con stampe particolari ricche di colore. Sempre sullo stile sobrio ma sensuale, le montature classiche ma trasparenti. Qui il tocco favoloso è dato dalle lenti colorate, da indossare abbinandole alla mise o con una gonna di pelle o di jeans. La scelta è ardua, ma il consiglio è di cercare sempre le proporzioni e i colori in base alle nostre caratteristiche.

Lettura consigliata

Non rosa o rosso ma questi sofisticati colori di smalto sono l’ultima tendenza della moda primaverile 2022 e lasciano senza fiato