L’oroscopo sembra sapere davvero tutto di noi. Da un lato riesce a prevedere se la fortuna ci sorriderà ogni mese dell’anno e dall’altro ci indica quali sono le caratteristiche della nostra personalità. Tutto, ovviamente, è basato sul segno sotto cui siamo nati.

Oggi ci concentriamo su una caratteristica molto particolare, tipica delle persone forti, ovvero il coraggio. Ci sono alcuni segni che purtroppo sono abbastanza codardi e altri che invece non si fermano di fronte a nessun pericolo.

Un coraggio da Leone e non solo

Un segno molto coraggioso è l’Ariete e questo non dovrebbe sorprendere troppo. Si sa che l’Ariete è un segno molto determinato e che spesso è un leader naturale. Dunque, è normale che il suo profilo sia completato da un gran coraggio, che gli permette di sfidare anche il peggiore dei pericoli.

Il segno dell’Ariete è guidato da Marte, il dio della guerra, che lo rende un condottiero impavido nella vita. L’Ariete è coraggioso non solo come leader, ma anche nella sfera personale. Non si fa problemi ad affrontare esperienze nuove e sfidanti, che lo facciano uscire dalla sua comfort zone e che lo mettano in discussione.

Passiamo al secondo segno: se si dice avere un coraggio da leone, non è solo per l’animale. Infatti, anche il segno del Leone è molto coraggioso. Ciò è dovuto al fatto che questo segno riesce sempre a rimanere calmo e sicuro di sé anche nelle situazioni più difficili. Il Leone, inoltre, ama difendere le persone in difficoltà e affronterà sfide e pericoli enormi pur di portare a termine il suo compito. Un segno da avere sempre al proprio fianco quando si ha paura.

Questi sono i segni zodiacali più coraggiosi e che non si arrendono mai di fronte al pericolo

Proseguiamo con lo Scorpione, un segno che semplicemente è poco sensibile alle cose spaventose. Si tratta di un segno che spesso ama i film horror e le storie sull’occulto, perchè non solo non ha paura, ma è addirittura affascinato dal terrore. Per questo, è un segno che non è facile da spaventare.

Chiudiamo con l’Acquario, segno che ama l’incertezza e l’imprevedibilità. Dunque, ama buttarsi nel vuoto e affrontare situazioni spaventose e potenzialmente pericolose. Tutto per soddisfare quel grande senso di avventura che lo contraddistingue e che lo rende quindi il coraggioso esploratore dello zodiaco.

Questi, dunque, sono i segni zodiacali più coraggiosi.

Approfondimento

Ecco quali sono i segni zodiacali più travolgenti e fedeli capaci di lunghe storie d’amore