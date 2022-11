Con poche ciglia dritte o corte, ecco come scegliere il mascara giusto e i cibi rafforzaciglia

Sul mercato ci sono tantissimi tipi di mascara e di scovolini. Non tutti, infatti, hanno la fortuna di avere ciglia folte e lunghe alla Marilyn. Con i consigli giusti potremmo risolvere facilmente il problema senza ricorrere alle ciglia finte.

Poche ciglia dritte o corte? Ad ognuna il proprio mascara dal rafforzante al volumizzante

Passeremo in rassegna i tipi di mascara e scovolini. Riporteremo, poi, alcuni consigli per prendersi cura delle ciglia.

Mascara per ciglia corte

Ovviamente il mascara giusto è quello ad effetto allungante. In questo caso i make up artist consigliano uno scovolino dritto e corto per non caricare troppo prodotto. Eccedere nella quantità è uno degli errori che potremmo commettere con il mascara. Si parte dalla base e si prosegue verso l’esterno con movimenti a zig zag. Ottimo anche lo scovolino a clessidra perché riesce a catturare anche le ciglia più corte vicino all’attaccatura. La parte centrale più stretta di questo scovolino assicura un’applicazione generosa del prodotto nella parte centrale dell’arcata. In questa zona si concentrano, infatti, le ciglia più lunghe.

Quale mascara scegliere per ciglia dritte

Il primo e ovvio suggerimento consiste nell’utilizzare un piegaciglia. Più efficace ma meno comune è il piegaciglia riscaldante. Il calore aiuta a dare la giusta piega alle ciglia. Il prezzo va dalle 19 alle 35 euro. Se però le ciglia fossero indebolite meglio optare per un mascara incurvante. Dovremmo, inoltre, procurarci un mascara con lo scovolino curvo. Ottimo anche lo scovolino conico. Grazie a particolari tipi di polimeri, le resine filmogene, l’effetto curvatura permane anche dopo l’applicazione con lo scovolino.

Se abbiamo poche ciglia e rade

Il mascara migliore è quello volumizzante ad effetto ventaglio. Lo scovolino giusto è quello cilindrico in silicone che offre una consistenza invidiabile alle ciglia rade. Meno comune ma decisamente ottimo per definire e dare volume è lo scovolino sferico. In questo caso occorre un po’ di esperienza ed abilità nell’applicazione del mascara perché talvolta ci si potrebbe sporcare.

Il trucchetto del borotalco

Molti utilizzano un trucco semplice per dare volume alle ciglia. Dopo una prima applicazione di mascara. Si stende un velo di borotalco con un cotton fioc. Dopo questo passeremo una seconda volta il mascara. Meglio non utilizzare mai nella zona perioculare prodotti non specifici per gli occhi. Il borotalco potrebbe entrare nell’occhio e provocare un’irritazione oculare.

Primer sì, olio di ricino no

Per potenziare l’azione del mascara consigliamo sempre di utilizzare un primer. L’olio di ricino, invece, oltre ad avere un elevato rischio di allergia, non garantirebbe l’effetto desiderato. Sarebbe infatti un falso mito quello dell’olio di ricino come ricostituente per ciglia.

Cosa mangiare per rinforzare le ciglia

Le vitamine utili per la crescita delle ciglia sono:

la vitamina B8 o H, anche nota come biotina (contenuta nel latte, nel fegato ma anche nei funghi e nelle arachidi);

la vitamina A (latte e derivati, nel tuorlo d’uovo e nel fegato. Nella frutta arancione come nespole o albicocche è presente il betacarotene, precursore della vitamina A).

la vitamina E (spinaci, broccoli e salmone affumicato);

la vitamina C (pomodori, kiwi, agrumi e ribes).

Fra i minerali citiamo il rame (contenuto nelle noci, nelle verdure a foglia o nell’orzo) e lo zinco (contenuto nei pinoli, nel polpo e nell’avena).

Con poche ciglia dritte o corte ecco come renderle voluminose, folte e extra lunghe.