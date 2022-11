Per avere un viso più luminoso e levigato e sfoggiare una pelle liscia bastano 3 trucchi facilissimi

Guardarsi allo specchio è un’operazione più complicata e profonda di quanto si possa immaginare, soprattutto da un punto di vista psicologico.

Nella maggior parte dei casi, infatti, tendiamo a soffermarci più sui difetti, reali o presunti, del nostro viso.

C’è chi si vede il naso storto, chi vorrebbe labbra carnose o guance meno paffute.

Poi però ci sono anche le imperfezioni concrete, per così dire, ovvero macchie della pelle, brufoli, punti neri, occhiaie.

Si tratta ovviamente di elementi che si riscontrano tanto a 20 quanto a 50 anni e che spesso portano insicurezza rispetto alla propria estetica.

Senza contare che, con il passare dell’età, arrivano anche le temutissime rughe e in generale la pelle tende a perdere elasticità.

Tuttavia, basta conoscere qualche piccolo trucco di skincare per correggere le imperfezioni e anche il make-up è un valido nonché prezioso alleato.

Basti pensare ai trucchetti per rimpolpare gli zigomi cadenti o a quelli per ingrandire gli occhi piccoli e minimizzare le palpebre cadenti.

Non resta dunque che scoprire qualche piccolo stratagemma per avere un viso più luminoso e levigato e vantare una pelle liscissima in pochi passaggi.

Cura della pelle

Latte detergente, creme giorno e anche gli struccanti sono tutti prodotti che concorrono alla cura della cute.

Se poi vogliamo affrontare il problema di brufoli e punti neri, abbiamo due possibilità: rimendi naturali o prodotti specifici.

In farmacia di certo non mancano le creme viso che rispondono alle esigenze di tutti i tipi di pelle, miste o grasse.

Ma per chi invece volesse fare un tentativo con il fai da te, sarebbero consigliati i suffumigi con amido di riso e bicarbonato.

Quest’ultimo, può anche essere amalgamato, in minima percentuale, alla quantità di latte detergente che usiamo giornalmente.

Ricordiamo inoltre che il bicarbonato è utile anche per smacchiare gli indumenti e non solo per ripulire la pelle dalle impurità.

Per avere un viso più luminoso e levigato bastano fondotinta e correttore

In ogni caso, con alcune imperfezioni bisogna convivere ed è in quel caso che il make-up arriva prontamente a salvare la situazione.

Nascondere i difetti ci fa sentire meglio e guadagnare in autostima perciò vediamo come farlo nella maniera più corretta.

Per prima cosa, applichiamo una crema idratante: disseta la pelle e al contempo favorisce l’aderenza dei prodotti make-up per un trucco a lunga tenuta.

Procediamo quindi con il correttore colorato, da stendere preferibilmente con un pennellino a lingua di gatto, per una maggiore coprenza.

Il verde va sui rossori, quello giallo su occhiaie scure o vene particolarmente evidenti mentre quello rosato nasconde le macchie da sole.

A questo punto, per uniformare l’incarnato del viso, bisogna proseguire applicando il fondotinta.

Il consiglio è quello di amalgamarne uno compatto e uno in polvere, così da facilitare l’effetto coprente.

Nel caso in cui invece si debbano coprire cicatrici o angiomi in rilievo, stendiamo il prodotto dal centro del viso verso l’esterno.

Infine, per chi eventualmente soffrisse di vitiligine, il consiglio è di agire con correttore beige attorno alla macchia e ripassarla con fondotinta color pelle.