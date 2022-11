Arriva su Netflix Slumberland, il nuovo film con Jason Momoa

Netflix torna sulla scena con un nuovo film. La piattaforma americana sta crescendo sempre di più nella produzione dei film di alta qualità. E se una parte del Mondo della tecnologia è in picco, c’è chi invece gode di ottima salute.

Dopo le ultime notizie dei licenziamenti in Facecook, le perdite dell’azienda causate dall’apparente flop di Meta e le modifiche che sta attuando Elon Musk a Twitter, il Mondo del web e delle applicazioni sembra incontrare delle spine sul proprio sentiero. C’è chi però va dritto per la sua strada e naviga a gonfie vele.

Il 18 novembre è uscita l’attesissima Elite, serie Netflix di grande successo, oggi giunta alla sesta stagione. È arrivata anche la seconda stagione di Warrior Nun e di Uno di noi sta mentendo. Nuova è invece 1899, serie TV creata da Jantje Friese e Baran bo Odar.

Ma Netflix corre anche nella realizzazione di nuovi film. E per Slumberland arruola Jason Momoa, il famoso Aquaman della DC Comics. Il mese di Novembre non è ancora finito e in lista ci attendono ancora tantissime sorprese.

Arriva su Netflix Slumberland, il movie di Francis Lawrence

Uscito il 18 novembre, Slumberland – Nel Mondo dei sogni trae ispirazione dai fumetti Little Nemo di Winsor McCay. La storia vede come protagonista una giovane, che si chiama Nemo, che rimane turbata quando il padre muore ed è quindi costretta a trasferirsi dallo zio.

Ogni cosa è diversa, lì non ha amici e sente che la città non fa per lei. Lo zio ha buone intenzioni, ma ha difficoltà a tramutarle in azioni fruttuose. Nemo però ha la possibilità di viaggiare nel Mondo dei sogni e a farle da guida c’è un buffo fuorilegge, che l’aiuterà a stare lontano dagli incubi. Ella si mette in gioco e corre il rischio, intravedendo nella situazione la possibilità di ritrovare il padre che non c’è più.

Scritto e diretto

Il film è scritto da David Guion e Michael Handelman, che insieme hanno firmato diversi successi cinematografici. Alla regia c’è invece Francis Lawrence, famoso per Io sono leggenda, Constantine e gli Hunger Games che torneranno con il prequel a metà novembre 2023.

Il cast

Un cast ricco, interessante e variegato. Nemo è interpretata da Marlow Barkley. La guida nel Mondo dei sogni è Jason Momoa, il padre morto è Kyle Chandler di Manchester by the Sea, mentre lo zio ha il volto di Chris O’Dowd de Le amiche della sposa. Un film che secondo i giudizi della critica poteva dare di più.

Un film girato con il freno a mano, ma che invece poteva lasciare libero spazio alla fantasi e ai sogni. Così arriva su Netflix Slumberland, il film che vede come protagonista Jason Momoa e Marlow Barkley. Pellicola che dura ben due ore e quindi possiamo guastare magari mentre siamo in treno verso casa oppure mentre andiamo a vedere i villaggi di Natale più belli sparsi in Italia.