Cosa fare per togliere le rughe dal viso così da sembrare più giovani? Prova questa maschera naturale che era di moda nell’Antica Roma

Le rughe, per tanti, rappresentano un grosso problema. Non a caso, in tanti si chiedono quale sia il più potente antirughe per togliere anche 10 anni dal viso. Insomma, la ricerca dell’eterna gioventù, a volte, passa anche attraverso una maschera naturale che porta qualche beneficio al nostro volto. Come le donne dell’Antica Roma che usavano questa.

In fondo, le rughe dicono molto di una persona e non solo in termini di età. A volte, sono una fotografia perfetta del nostro stile di vita, ma anche dell’attuale stato di salute e delle abitudini che ci contraddistinguono. Per molti, però, rappresentano un grosso problema, da nascondere, perché ci fa sentire meno bene nei nostri rapporti con gli altri.

La medicina cinese non ha dubbi. Le rughe indicano, dal punto di vista psicofisico, quale sia il nostro attuale stato di salute. Insomma, non solo legate all’età, come uno potrebbe pensare, sbagliando. Anche frutto di un problema del nostro organismo o anche figlie di una sofferenza psicologica. Anna Magnani usava dire ai truccatori: “Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care”.

Tanti ricorrono alle maschere del viso per le rughe, ma non per tutti sono adatte allo stesso modo

Cosa fare per togliere le rughe dal viso è un problema che tanti si pongono. Ricorrendo, spesso, a delle maschere naturali leggendo i consigli in rete. Che siano più o meno efficaci dipende anche dalla pelle di ognuno. Ciò che a me potrebbe dare benefici, non è detto che abbia lo stesso impatto su di te, infatti.

I rimedi fai da te, del resto, si usano, da sempre, per ogni ambito della vita. Per dire, se abbiamo il problema delle ascelle che puzzano, esistono dei deodoranti fai da te.

Attenzione a quando farsi la maschera viso, perché c’è un momento preciso della giornata che è perfetto

Tornando alle nostre maschere antirughe, va fatta una premessa, ovvero che bisogna applicarle in un momento preciso della giornata. Lo sapevi? Ed eri a conoscenza che già nell’Antica Roma le donne si facevano delle maschere per il viso, con ingredienti naturali?

A dircelo sono autori come Ovidio che, in particolare, nella sua Ars amatoria, raccontava anche come farle. Va detto che gli ingredienti, se volessimo replicarle, non sarebbero tutti facilmente reperibili, al giorno d’oggi. Per dire: per schiarire le macchie della pelle si usava il fiele di toro e di asino. Peggio ancora per certi rimedi naturali curativi, che impiegavano lo sterco del coccodrillo o l’urina dell’asino.

Cosa fare per togliere le rughe dal viso copiando le maschere dell’Antica Roma

Per fortuna, per le maschere antirughe, si usavano degli ingredienti certamente alla portata. Una maschera, ad esempio, prevedeva il lessare una zucca gialla nel latte. In alternativa, ora, potremmo usare della panna fresca. Anche la cera d’api era uno degli ingredienti. Si potrebbe ricalcare una maschera dell’Antica Roma usando 60 g di cera d’api, latte fresco e 10 gocce di olio di oliva d’incenso.

La cera va sciolta a bagnomaria e solo dopo dovremmo aggiungere il nostro incenso. Una volta raffreddata, potremmo applicarla. Infine, andava per la maggiore, contro le rughe, una crema fatta da miele, albume dell’uovo e foglie di menta. Frulliamo l’albume con un cucchiaio di miele e qualche foglia di menta. Deve venire fuori un composto ben emulsionato. A questo punto, le antiche romane l’applicavano. Ribadiamo che, prima di usare qualsiasi maschera fai da te, dovremmo sentire il nostro medico per valutare eventuali allergie della pelle o intolleranze.