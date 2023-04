Addio pancia gonfia come un pallone, ecco il semplicissimo rimedio naturale che usa Miranda Kerr

Quello della pancia gonfia può essere un problema comune a molte donne e anche a Vip e modelle che consideriamo bellissime. A volte, la soluzione può risiedere in un semplice quanto economico rimedio naturale.

Pochi direbbero che modelle bellissime come Miranda Kerr possono soffrire di problemi che interessano le donne comuni. Come, ad esempio, quello della pancia gonfia. Siamo portati a pensare che una supermodella come Miranda abbia un fisico perfetto grazie alla palestra, all’alimentazione, alle attenzioni di personal trainer e nutrizionisti specializzati. E che la sua pancia perfettamente piatta possa essere il risultato soltanto di addominali e dieta ferrea. In realtà, proprio la splendida modella australiana ha svelato il suo piccolo segreto in merito. Che altro non è che l’utilizzo di un semplicissimo rimedio naturale.

Addio pancia gonfia come un pallone? È possibile grazie all’olio di cocco

Donne bellissime che noi consideriamo al top e la cui forma ci sembra irraggiungibile hanno, in realtà, segreti semplicissimi. Da cui possiamo prendere esempio. Miranda Kerr ha rivelato che il segreto della sua pancia piatta altro non è che l’olio di cocco. Si tratta di un ingrediente naturale che, sicuramente, hai già sentito nominare più volte. In particolare, per la cura e lo splendore della pelle e dei capelli. Ma come lo usa Miranda Kerr per la pancia?

Come usare l’ingrediente contro il gonfiore addominale

Miranda Kerr ha confidato che il suo metodo per sconfiggere il gonfiore addominale risiede nell’utilizzo dell’olio di cocco non raffinato. La modella ne usa un cucchiaio al giorno mescolato in una tazzina di caffè o in uno smoothie.

Questo perché l’olio di cocco avrebbe proprietà utili alla regolazione delle funzionalità intestinali. L’ingrediente naturale aiuterebbe chi soffre di problemi di pancia gonfia e costipazione quando aggiunto a una bevanda da bere principalmente al mattino. La regolarità intestinale condurrebbe alla riduzione del gonfiore dell’addome.

Provare per credere ma con le dovute attenzioni

Se soffri di pancia gonfia potresti dunque provare il metodo di Miranda Kerr. Ma con le dovute attenzioni. In soggetti predisposti, infatti, l’olio di cocco potrebbe causare intolleranze o reazioni allergiche. L’ingrediente naturale è, inoltre, molto calorico per cui non bisogna abusarne. Deve inoltre essere inserito in una eventuale dieta sana e varia e dopo una consultazione con il medico o il nutrizionista di fiducia.

Previa approvazione degli esperti, per dire addio pancia gonfia come un pallone, l’olio di cocco va conservato a casa nel modo giusto. Ossia all’interno di un contenitore ermetico tenuto ben al riparo da fonti di luce e calore. In caso contrario, potrebbe perdere le sue proprietà.