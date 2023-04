Sai come fa Kate Middleton a rimanere in forma dopo 3 gravidanze? Mangia ogni giorno questa buonissima merenda che puoi preparare anche tu facilmente a casa

Come fa Kate Middleton a rimanere in forma-Dal profilo Instagram theroyalfamily

Sveliamo qual è la ricetta segreta povera di grassi di Kate Middleton per riuscire a mantenere un fisico snello e longilineo nonostante il tempo che passa.

Kate Middleton è oggi un’icona mondiale assoluta di eleganza e stile. Carta stampata e siti web, ogni giorno, scrivono pagine e pagine sulla principessa del Galles, cercando di carpirne segreti e chicche di stile. Se pensiamo a Kate Middleton, non possiamo non visualizzare subito il suo fisico longilineo, asciutto, da modella, con cui veste con eleganza qualsiasi abito. Ogni evento mondano o festa di palazzo, diventa per lei l’occasione per sfoggiare capi che, puntualmente, detteranno lo stile dei mesi successivi.

Sarà per questo che migliaia di ragazze e donne in tutto il Mondo copiano il suo stile, e non solo. Fan della Royal Family e non, si domandano quale sia il segreto di Kate per mantenere sempre perfetta la sua forma fisica. Effettivamente il dubbio è lecito, visto che la principessa, a 41 anni, è già madre di 3 figli. Stiamo parlando dei piccoli George, Charlotte e Louis, rispettivamente di 9 anni, 7 e 5.

Kate, sin da quando era giovanissima, è sempre stata un’amante dello sport. Corsa, sci, tennis e crossfit sono solo alcune delle discipline più amate dalla principessa. Ma c’è un altro segreto che la aiuta a mantenersi in forma. Oltre allo sport e alla genetica, infatti, Kate mangerebbe tutti i giorni una sorta di elisir della giovinezza, che la aiuterebbe a depurarsi e ad attivare il suo intestino.

Sai come fa Kate Middleton dopo 3 gravidanze a rimanere in forma? Sceglie questa merenda ottima per intestino e circolazione

Tra le famiglie reali ancora esistenti, quella inglese è sicuramente la più famosa e chiacchierata di tutte. Tra scandali, gossip e passioni nascoste e vissute alla luce del sole, le vicende dei reali inglesi hanno sempre attirato moltissime chiacchiere. Oggi tiene banco soprattutto il presunto rapporto complicato tra le coppie formate da William e Kate e da Harry e Meghan Markle. In particolare, proprio tra le due cognate non parrebbe scorrere buon sangue.

Va detto, però, che anche Meghan è copiatissima per il suo stile e la sua forma fisica. Tanti, ad esempio, hanno già emulato il suo bellissimo chignon, e non solo. Dopo il matrimonio con Harry, si è registrato un vero e proprio boom di donne che, recandosi dal proprio chirurgo estetico, hanno chiesto il “naso alla Meghan”.

Molti vanno già pazzi per questa ricetta

Per quanto riguarda Kate, invece, c’è un segreto che riguarda la sua alimentazione e che molti avrebbero il piacere di scoprire. Pare, infatti, che Kate curi molto questo aspetto e cerchi di seguire una dieta il più possibile varia ed equilibrata.

Ci sarebbe, però, un’abitudine a cui Kate non riuscirebbe a rinunciare. Secondo i beninformati, infatti, ogni pomeriggio Kate mangerebbe una ciotola con kefir al naturale, fiocchi d’avena e mirtilli. Sarebbe proprio questa merenda dei campioni a saziare la fame della principessa, permettendole di rimanere assolutamente snella e in linea. Ora che sai come fa Kate Middleton a restare in forma, non ti resta che provare questa buonissima merenda, per gustarti uno snack sano e povero di calorie.