Facili e veloci queste girelle dal cuore cremoso preparate con il pandoro avanzato e senza cottura

Dopo il pranzo di Natale sono avanzate delle fette di pandoro? Non buttiamole via ma prepariamo queste girelle golosissime che non hanno bisogno di cottura. Scopriamo la ricetta

Il giorno di Natale le tavole degli italiani, sono colme di manicaretti davvero squisiti. Il pranzo inizia con degli antipasti a base di salumi, formaggi, delle tartine, il classico cocktail di gamberi, ecc.

Per non parlare dei primi della tradizione. Tra i più gettonati ci sono sicuramente la lasagna al forno e i cannelloni. Continuiamo con i secondi a base di carne o pesce e per concludere i dolci.

Molto probabilmente non abbiamo mangiato tutto il cibo preparato. Infatti, spesso gli avanzi vengono congelati o divisi tra i commensali.

Non dimentichiamoci dei dolci. Ad esempio, come ogni anno può capitare che avanzi qualche fetta di pandoro. Naturalmente, non buttiamola via, perché possiamo utilizzarla per preparare un dolce davvero speciale.

Il pandoro è un classico della tradizione natalizia. Grazie alla sua morbidezza e al suo sapore dolce, piace ad adulti e bambini. Può essere gustato dopo il pranzo oppure a colazione inzuppato in un caldo e schiumoso cappuccino.

Ma se ne abbiamo ricevuti davvero tanti, ecco come riutilizzarli.

Con il pandoro avanzato, sarà facilissimo preparare delle girelle golosissime.

Ingredienti:

fette di pandoro ;

; 200 g di cioccolato fondente ;

; 300 g di ricotta ;

; 40 g di zucchero ;

; zucchero a velo q.b. ;

; gocce di cioccolato fondente q.b .

. granella di nocciole q.b.

Procedimento

Facili e veloci queste girelle dal cuore cremoso: scopriamo la ricetta.

In una ciotola versiamo la ricotta e lo zucchero. Schiacciamo con la forchetta, fino a ottenere una crema morbida e vellutata. Uniamo anche le gocce di cioccolato e la granella di nocciole.

Ora tagliamo le fette di pandoro (circa 1,5 o 2 cm) e appiattiamole con un mattarello. Possiamo anche usare un batticarne. Spalmiamo su ogni fetta la crema alla ricotta, ottenuta precedentemente.

Arrotoliamo la nostra fetta di pandoro farcita e richiudiamola con la pellicola o la carta forno. Lasciamo riposare in frigo per circa un’ora.

Nel frattempo, facciamo sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde.

È tempo di prendere i nostri rotolini dal frigorifero. Eliminiamo la pellicola e tagliamo delle girelle di circa 2 cm. Immergiamole nel cioccolato fondente. Solo un lato.

Adagiamole sulla carta forno, finché il cioccolato non si solidifica del tutto. Ecco che le nostre girelle sono pronte. Non ci resta che spolverarle con dello zucchero a velo.

Al posto del cioccolato fondente, possiamo usare anche quello bianco o a latte.

Le nostre girelle si conservano in frigo per un paio di giorni.

Una variante

Naturalmente, questa ricetta può anche essere utilizzata anche con del panettone avanzato. Il procedimento è lo stesso.

La nostra girella può essere farcita in tantissimi modi. Ad esempio, possiamo preparare una crema a base di mascarpone e panna. Aggiungere delle fragole fresche o del cocco rapè. Le nostre girelle possono anche essere farcire con della semplice crema alle nocciole.