Negli ultimi anni sempre più persone hanno deciso di investire il proprio capitale in un asset molto particolare e cioè quello delle criptovalute. Queste ultime sono delle monete virtuali basate sulla tecnologia della blockchain e servono per acquistare beni e servizi. Per investire in criptovalute ci si può servire direttamente di una criptoborsa, farlo tramite la propria banca oppure utilizzare un broker. La più famosa è certamente il Bitcoin, ma ne esistono tante altre, tra cui l’Ethereum, il Cardano, il Tron e il LiteCoin. Quando si investe in criptovalute bisogna fare attenzione a non compiere degli errori. Scopriamo quali sono e perché bisogna assolutamente evitarli.

4 errori da non fare quando si investe in criptovalute

Il primo errore, a detta degli analisti, è evitare di diversificare. Proprio come quando si investe in azioni, infatti, è importante ”non mettere tutte le uova in un paniere”. Bisogna, insomma, investire in più asset e criptovalute in modo tale da ridurre il più possibile i rischi.

Non tenere conto della tassazione

In molti ignorano che le criptovalute sono soggette a tassazione, che varia a seconda della giurisdizione. Proprio per evitare brutte sorprese, è bene consultare un esperto che possa aiutarti ad assicurarti di star rispettando le leggi fiscali. Si consiglia, inoltre, di registrare le proprie transazioni in modo tale che fare la dichiarazione dei redditi sia più semplice.

Non effettuare una corretta analisi dei fondamentali

Un altro dei 4 errori da non fare è dimenticare di effettuare un’accurata analisi dei fondamentali. Quando si investe non bisogna mai essere superficiali. È bene evitare di farsi prendere dall’entusiasmo e commettere azioni avventate.

Prima di investire in una criptovaluta è importante studiare il progetto che c’è dietro, cercare di capire chi sia il team dietro ad esso e se sia degno di fiducia nonché assicurarsi del suo potenziale di crescita e della sua solidità.

Non preparare un piano operativo

L’investimento in criptovalute, su molti aspetti, non è diverso da tutti gli altri. Pertanto, bisogna sempre avere un piano operativo adeguato. Mai gettarsi a capofitto in un investimento. Come avrai capito, questo punto si ricollega al precedente. Molti scelgono di puntare sulle criptovalute e in particolare sui Bitcoin perché si tratta di un investimento ”alla moda”, ma piuttosto che a guadagni rischiano di andare incontro a brutte batoste finanziarie.

Lettura consigliata

5 temi che avranno un grande impatto sugli investimenti negli Stati Uniti e nell’UE, ecco cosa dicono gli analisti di Amundi