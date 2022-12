Non solo rosso a Capodanno per avere fortuna: ecco i colori da scegliere per avverare i nostri sogni

Si avvicina Capodanno e non possiamo non iniziare a pensare all’outfit giusto. Non tutti sanno, però, che il colore scelto potrebbe aiutarci in alcuni aspetti della vita. Amore, fortuna o denaro, in base al nostro desiderio dovremmo scegliere un vestito appropriato. Inoltre, non dimentichiamoci di indossare le mutande rosse, davvero immancabili a Capodanno

Passato il Natale, si deve organizzare il Capodanno. Sicuramente, la location per il cenone è importante, ma subito dopo c’è un’altra importante decisione. Si tratta dell’outfit giusto. Si sa che il colore da indossare per eccellenza è il rosso, ma è essenziale solo per quanto riguarda l’intimo.

Infatti, come ci vestiamo a Capodanno potrebbe influenzare come andrà il nostro anno. Scegliere i colori giusti per iniziare l’anno nuovo potrebbe realizzare i nostri desideri. In base al quello che scegliamo, possiamo attirare amore, buona salute o opportunità lavorative. Inoltre, non dimentichiamoci di combinare il nostro outfit con un intimo rosso, una tradizione molto antica.

Perché indossiamo il rosso e come indossarlo per avere fortuna

Ma perchè indossiamo l’intimo rosso a Capodanno? Questa tradizione viene seguita principalmente per portare fortuna nel nostro prossimo anno. Questo rito propiziatorio nasce in Cina, dove il rosso è un colore estremamente fortunato. Infatti, sembra essere utilizzato per scacciare gli spiriti maligni prima del nuovo anno.

Viene utilizzato, però, anche nel Medioevo, stavolta contro sfortuna e streghe. Al tempo dei Romani, invece, era simbolo di potere e veniva utilizzato da Ottaviano Augusto, proprio durante il Capodanno romano.

Insomma una tradizione storica che arriva da molto lontano e che viene mantenuta anche nei nostri giorni. Le mutande l’ultimo dell’anno devono essere rosse, ma indossate al contrario. Infatti, andranno girate nel giusto verso solo il giorno successivo. Tra le altre cose devono essere assolutamente nuove.

Non solo rosso a Capodanno per avere fortuna ma anche questi colori per un buon anno nuovo

Se per l’intimo siamo apposto, ora è tempo di trovare l’outfit perfetto da indossare sopra. Il colore, anche qui, è molto importante per ottenere ciò che desideriamo con il nuovo anno. Oltre al rosso porta fortuna, altri colori ci aiuteranno ad affrontare il futuro.

Per primo il blu, che ci porterà tranquillità e buona salute. Questo colore è molto utilizzato, infatti, per calmare. Se abbiamo avuto un anno turbolento e desideriamo un po’ di quiete, allora un bell’abito blu è quello che dobbiamo scegliere.

Soldi e amore: ecco i colori da indossare per il nuovo anno

Vogliamo una promozione? Allora è tempo di indossare un bellissimo abito oro o giallo. Questi colori sono, infatti, simbolo di ricchezza economica e di abbondanza. Se la nostra priorità è mettere da parte qualche soldo o, comunque, ricevere denaro, allora scegliamo questi colori.

Infine, non solo rosso a Capodanno per avere fortuna il prossimo anno, soprattutto nell’ambito dei sentimenti. Per un anno all’insegna dell’amore non possiamo non mettere qualcosa di rosa. Questo colore, infatti, ha proprio questo significato e ci aiuterà a trovare l’amore con l’anno nuovo.

C’è anche un ultimo colore che porta con sé un significato positivo. Si tratta del viola, che, però, è pensato più per gli artisti e chi è in cerca di creatività. Infatti, il viola è perfetto per chi desidera esprimere appieno la propria personalità in ambito artistico.