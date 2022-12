5 caratteristiche delle persone intelligenti, scopri se le hai e sei destinato a grandi cose

Hai un’intelligenza superiore alla media? Se sì potresti presentare almeno una di queste 5 caratteristiche tipiche di chi è più sveglio della media.

Dare una precisa definizione di intelligenza non è affatto semplice. Si tratta di un concetto difficile da esprimere in tutte le sue sfumature, tant’è che molti ritengono che neanche il famoso test del QI sia del tutto rivelatorio in tal senso.

Tuttavia esistono alcuni tratti peculiari che accomunano quasi tutti coloro che hanno un’intelligenza maggiore rispetto alla media. Potrebbe esserti capitato di notarne almeno uno in un tuo compagno di classe, in un collega di lavoro particolarmente sveglio o persino in te stesso.

Naturalmente non è detto che tu non sia più intelligente della media se non ti rispecchi in tutto ciò che diremo. Potresti anche avere solo uno o due di questi tratti tipici delle persone sveglie.

5 caratteristiche delle persone intelligenti e che ti permettono di riconoscerle

Tutti commettiamo degli errori nella nostra vita, ma molte persone non li riconoscono e si ritengono anzi infallibili. Chi è più intelligente della media, invece, ha una grande capacità di imparare dagli sbagli e non commetterli più in futuro.

Anzi, li prende come un’occasione per migliorare se stesso.

Sono dei liberi pensatori

I pregiudizi non sono ben accetti dalle persone intelligenti, che non si lasciano mai condizionare da ciò che pensano le altre persone.

Il mondo in cui viviamo è particolarmente complesso e richiede infatti una buona dose di pensiero critico per essere compreso appieno.

Hanno un grande senso dell’umorismo

Le persone molto intelligenti sono raramente noiose. Hanno anzisenso dell’umorismo molto sviluppato e che si manifesta sotto forma di battute sagaci e irresistibili.

Spesso queste ultime sono proprio ai danni delle persone che non apprezzano e si rivelano dunque essere delle vere e proprie frecciatine, talvolta particolarmente arguti e capaci di scatenare le risate di tutti i presenti. Insomma, lo stereotipo della persona intelligente e ”musona” non corrisponde sempre alla realtà!

Non si prendono molto sul serio pur essendo decisamente svegli

Il loro spiccato senso dell’umorismo si manifesta spesso sotto forma di autoironia.

Le persone davvero intelligenti non sentono il bisogno di sembrare tali al prossimo e pertanto potrebbero adottare comportamenti giocosi e spesso giudicati infantili.

Insomma, non si prendono mai troppo sul serio e soprattutto non sentono assolutamente il bisogno di farlo di fronte agli altri.

Sanno ascoltare, ma anche agire

Raramente le persone intelligenti spendono molto tempo a parlare. Infatti preferiscono agire evitando chiacchiere infinite. Nonostante ciò, sono dei grandi ascoltatori e spesso aperti al punto di vista altrui.

Se ti rivedi in queste 5 caratteristiche delle persone intelligenti e anche in alcuni peculiari difetti, sei quasi certamente più sveglio della media.