In questo articolo abbiamo domandato al noto analista, Gian Piero Turletti, ideatore di alcuni metodi di analisi, tra cui Magic box e PLT, cosa pensi delle prospettive del mercato USA. Dalle sue parole traiamo l’idea di due principali scuole di pensiero a confronto, e di quale possa prevalere nel medio termine. Visioni a confronto sul futuro del mercato USA: quali prospettive?

A suo avviso, a quale logica corrispondono i livelli raggiunti dal mercato azionario USA?

Per rispondere alla domanda prendo in considerazione l’indice S&P 500, che presenta un significativo numero di aziende quotate, e meglio risponde a certe logiche. Ovviamente esistono molte scuole di pensiero, tra analisi tecnica e fondamentale, ed ognuna esprime un proprio punto di vista. Volendo considerare gli aspetti macroeconomici e fondamentali, in questo momento si confrontano, a mio avviso, principalmente due scuole di pensiero. Secondo una prima concezione dovremmo guardare principalmente a certi ratios, che tengono in considerazione i livelli dei tassi d’interesse. Metodi come il FED model, il FED model modificato ed altri simili metodiche tendono ad evidenziare una situazione di livelli apparentemente senza senso, caratterizzati da una situazione di diffusa quotazione a premio sul listino a stelle e strisce. Circostanza che, unitamente ad una curva dei rendimenti invertita ormai da tempo, non parrebbe giustificare i livelli attualmente raggiunti.

Tuttavia, esiste una seconda scuola di pensiero, che invita a considerare la particolare situazione geopolitica internazionale. Una situazione di conflitto armato, che apre nuove prospettive e nuove visioni anche sotto il profilo finanziario.

Quale sta prevalendo?

In che senso? E quali prospettive si aprono per i mercati?

Secondo questa teoria, i tradizionali ratios dell’analisi fondamentale rischiano di essere superati e per certi aspetti travolti, dall’evolversi degli eventi.

Uno o più scenari di guerra comportano, ovviamente, input per la realizzazione di nuovi armamenti e munizioni, se si vuole competere in un conflitto bellico.

E lo sviluppo dell’industria militare porta spesso con sé, data l’inevitabile componente di ricerca, che sopratutto gli USA conducono, a rilevanti, inevitabili ricadute anche sul settore civile. Basti considerare l’invenzione del radar, inizialmente usato solo in ambito militare.

Questa scuola di pensiero ritiene quindi che gli USA, per reggere il confronto internazionale, sono e saranno ancora impegnati in una fase di notevoli input per l’industria bellica, con effetti positivi per il PIL, in senso neokeynesiano. Ma anche con possibili ricadute ed innovazioni tecniche e tecnologiche nel settore civile.

Questa prospettiva spiega le motivazioni a sostegno del listino azionario USA e perché in certi contesti alcuni indicatori, come i ratios basati sui tassi d’interesse, possano non interpretare correttamente la situazione in essere.

Visioni a confronto sul futuro del mercato USA: previsioni con PLT e Magic box

Lei è ideatore di particolari indicatori, basati sia sull’analisi di lungo termine, che sull’analisi proiettiva di target e tempistiche.

Utilizzando tali metodi, cosa può dirci dello S&P 500?

PLT è un metodo di particolare efficacia per il lungo termine. Esso segnala inversioni di lungo termine ma, essendo un metodo di tipo trend following, naturalmente segnala l’inversione con un certo distacco temporale rispetto ai minimi ed ai massimi. Attualmente il trend è rialzista e ancora non si segnala un’inversione di tendenza. Con Magic box si possono proiettare target di breve, medio e lungo termine e la tempistica entro cui dovrebbero essere raggiunti.

Attualmente possiamo dire che è nelle possibilità dello S%P 500 il raggiungimento di area 5.181, entro il 22 marzo, ma, essendo Magic box anche un metodo trend following, sgnala anche, tramite rotture di particolari supporti e resistenze, quando comunque il target non sia più raggiungibile. Nel momento in cui scrivo, il trend resta rialzista con questo target essenziale. In caso di superamento di tale area, andranno ricalcolati target e tempistiche.

