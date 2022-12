Idee per i regali di Natale? Ecco 3 piante splendide e super economiche per stupire parenti e amici

Il Natale è ormai dietro l’angolo e ancora non abbiamo pensato ai regali? Niente paura, se non vogliamo spendere una fortuna, scopriamo quali sono le piante perfette da regalare a parenti e amici per fare bella figura.

Si avvicina il Natale, ma ogni anno è sempre la stessa storia. Non sappiamo mai che regali comprare a parenti, amici e partner. I più organizzati, cominciano a pensarci già da settimane prima e per risparmiare qualche soldino, sfruttando il Black Friday.

Altri invece, corrono al centro commerciale il giorno della Vigilia per comprare qualunque cosa si trovi in negozio.

Idee per i regali di Natale? Ecco qualche utile suggerimento

Cappellino e sciarpa, maglione di lana, libri, giocattoli per i bambini e candele profumate. Sono tra i regali più acquistati.

Ma quest’anno, per evitare di sbagliare e comprare sempre gli stessi oggetti, puntiamo su qualcosa di diverso dal solito.

Vediamo cosa regalare senza spendere una fortuna.

Se abbiamo bisogno di qualche dritta per mamme, zie, suocere e amici, una pianta è davvero l’idea giusta. Bella, economica ma sempre molto gradita.

Poi le piante sono dei perfetti complementi d’arredo che abbelliscono e decorano qualunque abitazione.

Ecco di seguito quali sono i piccoli arbusti più gettonati.

Due piante facili da coltivare

La prima pianta che vogliamo proporre è il tronchetto della felicità. Facile da coltivare, poco esigente ma molto decorativa. È una perfetta pianta d’appartamento che avrebbe anche la capacità di assorbire l’umidità e le sostanze inquinanti. Quindi un bel regalo, ma anche utile.

La pianta è formata da uno o due tronchi e da foglie che sbucano dalla sommità.

Il tronchetto della felicità necessita di luce ma non del contatto diretto con i raggi del sole. È una pianta tropicale quindi necessità di un certo grado di umidità e odia il freddo. Il miglior terriccio da utilizzare è quello drenante. Questo per evitare la formazione dei ristagni idrici.

Idee per i regali di Natale? Come non citare l’amaryllis. Una pianta bulbosa originaria del Sud Africa. Si presenta con delle foglie lunghe, strette e di un bellissimo colore verde brillante. I fiori sbocciano in successione fino al tardo autunno e somigliano molto a dei gigli.

L’amaryllis teme il freddo e per crescere necessita di molta luce. Il terreno ideale è quello soffice e ricco di sostanze organiche.

La pianta ha bisogno di molta acqua durante il periodo della fioritura. Si possono trovare diverse varietà di amaryllis, ma sicuramente la più gettonata è l’amaryllis belladonna.

Una pianta che fiorisce in inverno

La terza pianta è perfetta da regalare a Natale, perché fiorisce proprio a dicembre. Parliamo dell’elleboro, dalle foglie allungate e vigorose.

I suoi fiori sono di grandi dimensioni, hanno diversi colori e somigliano alla rosa canina. L’elleboro è una pianta molto resistente che non teme affatto l’inverno. Ma attenzione alla posizione. Non necessita di troppa luce, anzi predilige l’ombra soprattutto in estate.

Le innaffiature devono essere costanti durante il periodo della fioritura e meno continue nel riposo vegetativo. Facciamo sempre attenzione che il terreno non sia completamente asciutto, ma evitiamo i ristagni. Deleteri per le radici della pianta.