Avere fiducia nelle persone e mostrarsi aperti verso gli altri è certamente un dono che non dovremmo perdere mai. Ma, al tempo stesso, dobbiamo imparare come usarlo nel modo giusto. Infatti, non possiamo sempre credere a tutto ciò che le persone ci dicono, soprattutto se stiamo parlando con degli sconosciuti. Purtroppo, non tutti sono guidati da buone intenzioni e potremmo ritrovarci in un inganno bello e buono in alcune occasioni. Questo è ciò che accade con le truffe di ogni tipo. In questi casi, infatti, ci si ritrova nel piano di alcuni malfattori che, cercando di raggirarci, provano ad estorcerci denaro con degli stratagemmi che potrebbero essere difficili da individuare.

Facciamo seriamente attenzione al falso messaggio che sta truffando tantissimi svuotando diversi conti bancari

Le truffe, purtroppo, sono spesso all’ordine del giorno. E quello che noi possiamo fare per difenderci al meglio è cercare di conoscerne il più possibile. In questo modo, infatti, potremo certamente renderci conto nell’immediato di un probabile inganno e schivarlo con grande abilità. Per esempio, dovremo ricordarci che se ci arriva un determinato messaggio su WhatsApp, proprio come spiegato in questo nostro precedente articolo, dovremo fare 10 passi indietro, perché si tratta probabilmente di un inganno. Oppure, se ci troviamo al bancomat e qualcuno che si spaccia per un impiegato bancario prova ad avvicinarsi al nostro denaro, cerchiamo di ricordarci della truffa che spieghiamo in questo articolo. Oggi cerchiamo di conoscere un ennesimo inganno che, in questo caso, avviene tramite email o SMS. Ricordando il contenuto del testo, potremo sicuramente scampare il pericolo più facilmente.

Il messaggio del conto online, ecco come non farsi svuotare il portafoglio

In questo caso, sul nostro cellulare arriverà la notifica di un’email o di un SMS. E purtroppo il testo sarà così semplice e immediato da non farci pensare subito a una truffa. Infatti, il messaggio ci avviserà che un dispositivo, che non è riconosciuto dal sistema, si è collegato alla nostra banca online. In questo caso, ci sarà un link al di sotto del testo su cui ci verrà detto di cliccare per assicurarci che nulla sia successo al nostro conto. Il problema è che, proprio aprendo il link, daremo il via libera ai malfattori e cadremo nella tela da loro tessuta. Infatti, il virus progettato dai truffatori entrerebbe nel telefono, riuscendo a raggiungere dati personali del conto bancario. Perciò, facciamo seriamente attenzione al falso messaggio che sta truffando tantissimi svuotando diversi conti bancari.

Se dovessimo ricevere un simile messaggio, cancelliamolo e avvisiamo le autorità qualora fosse necessario. E se dovessimo davvero pensare che qualcuno possa essere entrato nel nostro conto, chiamiamo la nostra banca. Con loro, sicuramente, potremo capire se il messaggio sia fasullo al 100%.

