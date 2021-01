Ormai le truffe sono davvero all’ordine del giorno. E, con la tecnologia che si rinnova ogni giorno, bisogna sempre tenere gli occhi aperti. Gli inganni in online, infatti, sembrano essere ormai un appuntamento quotidiano. E negli ultimi mesi, stanno spopolando alcuni messaggi sulla nota app di WhatsApp, volti a svuotare il conto di chi li riceve. E anche nel caso che stiamo presentando oggi, è necessario rimanere allerta. Infatti, bisogna fare attenzione quando si riceve questo messaggio su WhatsApp, perché è una nuova truffa davvero ben studiata.

Il nuovo messaggio truffa su WhatsApp, ecco di cosa si tratta

Il nuovo inganno su una delle app di messaggistica più in voga del momento, potrebbe trarre in inganno chiunque. Soprattutto perché il messaggio arriverà da un contatto presente nella nostra rubrica, a sua volta, ovviamente, truffato inconsapevolmente. Per questo motivo è molto difficile capire che si tratta di un inganno davvero ben congegnato. Ci si fida sempre dei propri contatti WhatsApp, soprattutto perché, nella maggior parte dei casi, li si conosce personalmente. Ed è difficile pensare che anch’essi siano state vittime di questa truffa.

In cosa consiste il messaggio

Si riceverà un messaggio da un proprio contatto, che inviterà a collegarsi al sito Sehen.site, con la promessa di una fantastica sorpresa. In realtà, ciò che il malcapitato troverà, sarà un virus. E se non si dovesse essere abbastanza veloci nel chiudere internet e annullare l’operazione, le conseguenze non saranno piacevoli. Il virus infatti prenderà il nostro nome e, soprattutto, i numeri telefonici presenti nella rubrica, così da continuare a diffondere la truffa. Perciò, bisogna fare attenzione quando si riceve questo messaggio su WhatsApp, perché è una nuova truffa ed è necessario conoscerne le caratteristiche per evitarla!

