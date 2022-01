Succede molte volte cucinando, specie per più persone, che avanzi del cibo che finisce inevitabilmente nell’umido.

Questo causa sprechi inutili perché potremo utilizzare i cibi avanzati in modo differente riuscendo così anche a risparmiare.

Per esempio dopo le feste ci saranno avanzati diversi dolci, ecco perché dovremo conoscere questi 3 metodi alternativi per utilizzare il panettone avanzato per pranzi e cene.

È sorprendente ma per cucinare delle polpette da sogno leggere e gustose basta aggiungere questo inaspettato alimento tipico dell’inverno

Le polpette sono uno delle pietanze più amate dagli adulti e dai più piccini, soprattutto quelle con il sugo.

Ci sono però diverse varianti di polpette che potremo preparare, oltre che con la carne anche con il pesce.

Infatti, chi non prova queste gustosissime e croccanti polpette non sa davvero cosa si perde e sono davvero semplici da preparare.

Invece per questa ricetta utilizzeremo la pastina in brodo che spesso avanza, soprattutto se abbiamo dei bimbi in casa.

Necessiteremo di 200 grammi di pastina fredda che metteremo in una ciotola ed a cui aggiungeremo ancora 60 grammi di parmigiano grattugiato e 50 grammi di pangrattato.

Uniamoci ancora 2 uova ed amalgamiamo il tutto per ottenere un composto ben omogeneo che utilizzeremo per formare a mano delle polpettine.

Prepariamo altre due uova aggiungendo pepe e sale a piacimento e sbattiamole per poi bagnarci le polpette.

Avremo poi bisogno di un’ulteriore ciotola che riempiremo di pangrattato con cui paneremo le polpette, come ultimo passaggio prima di passare alla cottura.

L’ultimo passaggio

A questo punto potremo metterle direttamente in forno per restare più leggeri oppure in pentola con abbondante olio di semi.

Quando l’olio sarà caldo dovremo mettere a cuocere le polpette girandole più volte per farle cuocere uniformemente su tutti i lati; dorate adeguatamente, disponiamole su carta assorbente.

Saranno ora pronte per essere servite a tutta la famiglia per un pasto a cui anche i più piccoli non potranno resistere.

Personalizziamole a nostro piacimento

Ovviamente potremo personalizzare anche questa ricetta rendendola più gustosa secondo i nostri gusti personali, per esempio potremo aggiungere del formaggio al composto.

Altrimenti possiamo anche aggiungere delle erbe aromatiche, del pepe o anche dello zafferano, per rendere la ricetta ancora più saporita.

