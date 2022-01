Sono in tanti gli italiani che approfittando del Bonus 110% stanno pensando di ristrutturare tutta la casa. Usufruendo delle varie agevolazioni messe a disposizione dal Governo è davvero possibile risparmiare molto.

Chi è tra i beneficiari può utilizzare anche il Bonus Mobili per recuperare anche il 50% della spesa. Ma anche disponendo di tutti questi incentivi e detrazioni non tutti sanno a quanto ammonta il costo effettivo.

Ecco quanto costa davvero arredare un appartamento piccolo o di 50 mq e qualche trucco per risparmiare

Oggi parleremo dell’arredamento non di eventuali lavori strutturali o di impiantistica. Avendo a disposizione un appartamento di piccole dimensioni o un bilocale di 50 mq bisogna considerare anche altro. Le divisioni degli ambienti sono indispensabili per un impegno di spesa realistico.

Se il nostro obiettivo è cambiare l’arredamento è un conto, se vogliamo anche creare pareti in cartongesso è un altro. Il costo in questi casi va sicuramente ad aumentare e in alcune zone d’Italia anche di molto.

Arredare con gusto sì, ma stabilire un budget

Stabilire un budget da non sforare è essenziale per poter rientrare nei costi. Se vogliamo risparmiare davvero concentriamoci sulle parti della casa indispensabili. Investiamo nella cucina, bagno, camera da letto ed un eventuale camera dei bambini. Se abbiamo una camera in più non serve arredarla subito, lo stesso se non abbiamo ancora figli.

Lo stile dell’arredamento influisce sui costi. Se scegliamo uno stile classico dobbiamo valutare bene anche gli spazi. In genere dei mobili di buona qualità sono anche pesanti e ingombranti. I costi sono variabili, ma per un arredamento completo difficilmente si scende sotto gli 8.000 euro. Il costo maggiore è probabilmente dedicato alla cucina, che può arrivare a consumare metà del budget. Se amiamo i pensili laccati potremmo spendere anche cifre più alte.

Stile moderno o minimale

Sono quelli più gettonati per le case di questo periodo. Se si sceglie il minimale è probabile riuscire a spendere anche 7.000 euro per mobili di buona qualità. Se vogliamo risparmiare possiamo optare per catene come IKEA o Mondo Convenienza per armadi o anche camere da letto. E poi investire il resto del budget in una cucina anche più costosa perché durerà anni. A differenza del resto dell’arredamento la cucina difficilmente si cambia dopo pochi anni.

Se vogliamo solo fare qualche piccola modifica all’ambiente e rinfrescarlo ecco che fare. Con meno di 3.000 euro si può cambiare il necessario e integrarlo con l’ambiente. Magari creare degli angoli verdi per riempire spazi vuoti o assumere un arredatore che ci saprà aiutare.

Insomma, ecco quanto costa davvero arredare un appartamento piccolo o di 50 mq e qualche trucco per risparmiare. Assumere un arredatore potrebbe sembrarci costoso, ma in realtà con i suoi consigli potremmo risparmiare tanto. Chiediamo un preventivo e consideriamo se questa opzione può fare al caso nostro.

