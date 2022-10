Il mondo digitale va sempre più avanti nella vita moderna con i suoi vantaggi e anche i suoi svantaggi. Tra i vantaggi c’è una grande connessione a livello mondiale, in cui ci si scambia di tutto. Naturalmente non tutto è buono e a volte si ha a che fare con dei ladri informatici, più noti con il nome di hacker.

Gli hacker

Molto spesso questi prendono di mira i singoli cittadini. Lo scopo è sempre lo stesso, quello di poter estorcere denaro. Lo si può fare in diversi modi, sia come forma di ricatto e sia come modo fraudolento per accedere ai conti bancari.

Alcuni modi fraudolenti per rubare su internet

Molte persone utilizzano il telefono per stare perennemente collegate e navigare su internet. Ciò espone al rischio che i propri dati vengano trafugati, compresi quelli dei conti bancari. In genere gli hacker utilizzano delle tecniche che è bene conoscere.

Un sistema molto utilizzato è il famoso cavallo di Troia, noto anche col nome di trojan. Questi entrano nei nostri computer, molto spesso perché li abbiamo scaricati da programmi trovati in rete. Al momento giusto, però, si comportano come dei ladri che raccolgono informazioni importanti e le inviano agli hacker.

Un altro sistema è il phishing, che significa pescare. Ad abboccare all’amo siamo noi stessi, quando rispondiamo a false mail della banca, ad esempio. Rispondendo forniamo i nostri dati personali, codici, ecc.

Attenzione alla nuova truffa che ci svuota il conto bancario

La nuova truffa utilizza sempre un sistema ingannevole in grado di far credere alla persona qualcosa che non è vero. In passato avvenivano delle false telefonate in cui i ladri si spacciavano come personale della banca. Per risolvere alcuni problemi si chiedeva di confermare i codici o di cambiarli. Naturalmente nessuna banca chiede mai di comunicare i codici segreti o le informazioni sensibili.

I nuovi messaggi, invece, riguardano avvisi di mail o SMS, come quelli di Google. Se ad esempio facessimo un’operazione con un telefonino nuovo o di un altro, invece del solito apparecchio, ecco che ci arriverebbe un messaggio. Questo ci avverte che un altro apparecchio ha tentato di accedere al nostro conto, o app o altro. Il messaggio ci chiede se siamo stati noi oppure no.

Dei falsi SMS recenti

La stessa cosa ci dice il falso SMS, che circola ultimamente, dove si avvisa che è stato rivelato l’accesso al conto bancario in una certa zona d’Italia. Si invita allora a cliccare sul link compreso dentro l’SMS, per poter accedere al proprio conto e regolarizzare la cosa. Allora attenzione alla nuova truffa che ci svuota il portafoglio.

Il link naturalmente porta a un falso sito di banca, in cui si chiede di immettere il proprio codice di accesso. A questo punto il gioco è fatto e si diventa vittima di abili hacker.

La regola è che le banche non chiedono mai di aggiustare le cose da noi stessi e attraverso link inviati inSMS. Piuttosto di contattare il personale della banca per segnalare il problema.

Lettura consigliata

Come difendersi dalle 2 terribili minacce degli hacker che azzerano il conto corrente