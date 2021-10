I mari che circondano l’Italia sono da sempre una fonte inesauribile di prodotti unici. Molluschi, pesci, crostacei sono tesori che abbiamo imparato a conoscere e a trasformare in ricette straordinarie, e in molti casi anche utili per la salute. Oggi proseguiremo nel percorso di esplorazione sottomarina e andremo a scoprire un altro pesce che potrebbe rivelarsi un alleato prezioso per il nostro benessere. Quindi prepariamoci e facciamo scorta di vitamina B12, omega 3 e minerali con questo pesce che pochissimi conoscono. Questo è il periodo perfetto per iniziare a mangiarlo. Stiamo per parlare di un animale particolarmente diffuso nei mesi dell’autunno e dell’inverno, e che se cucinato bene diventerà il re delle nostre tavole.

Facciamo scorta di vitamina B12, omega 3 e minerali con questo pesce che pochissimi conoscono

Il pesce di cui stiamo per scoprire le straordinarie proprietà nutrizionali è l’ombrina. L’ombrina ama i fondali sabbiosi e non supera quasi mai 3 kg di peso. Ma al di là delle sue dimensioni ridotte e della poca “pubblicità”, è uno dei pesci più ricercati dagli esperti e dagli chef.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’ombrina ha infatti un gusto davvero unico e proprietà eccezionali. Le proteine della sua carne sono di qualità elevata, così come l’apporto di vitamine e minerali. Nell’ombrina possiamo trovare quasi tutte le vitamine del gruppo B, compresa la B12, fondamentale per la produzione di midollo osseo e globuli rossi.

Ma non solo. In questa pregiata carne ci sono moltissimi omega 3, che potrebbero aiutare la salute del sistema cardiocircolatorio, e minerali preziosi come ferro e potassio. Il primo è utilissimo per combattere le anemie e facilitare l’ossigenazione delle cellule. Il secondo protegge il cuore e potrebbe rivelarsi un alleato prezioso per tenere sotto controllo la pressione.

Soltanto due categorie di persone dovrebbero evitare l’ombrina: gli intolleranti al pesce e chi soffre di problemi di colesterolo alto. L’ombrina contiene molti grassi saturi che potrebbero alzarne il livello. Prima di introdurla nella dieta è sempre meglio consultare un nutrizionista esperto o il proprio medico curante.

Come cucinare l’ombrina

Il consiglio, prima di capire come cucinare l’ombrina, è quello di scegliere sempre gli esemplari più freschi. Questo pesce ha una carne molto delicata che tende a deperire in fretta. Controlliamo bene che gli animali abbiano il corpo sodo e gli occhi “vivi”. Molto probabilmente ci troviamo di fronte a pesce fresco che possiamo acquistare tranquillamente.

Una volta scelta l’ombrina fresca, possiamo divertirci in cucina. Tra tutti i pesci è uno di quelli con il sapore più delicato. Quindi meglio evitare i condimenti troppo decisi o le ricette particolarmente elaborate. L’ombrina dà il meglio di sé al forno o al cartoccio su un un letto di patate, spezie e verdure di stagione. Se vogliamo assaporarne al massimo il sapore possiamo condirla semplicemente con olio e sale.

Approfondimento

Pochissimi comprano questo pesce facilissimo da cucinare che è un concentrato di sostanze fondamentali per la salute