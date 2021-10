In questo periodo dell’anno cucinare è un vero divertimento. Abbiamo a disposizione molto più tempo libero e la natura ci regala prodotti davvero straordinari. Soprattutto se amiamo verdure e ortaggi. Pochi giorni fa abbiamo scoperto come preparare delle sfiziosissimi polpette di spinaci e salsiccia, ricetta facilissima e ottima per fare scorta di Vitamina K. Oggi faremo un ulteriore passo avanti e vedremo come abbinare gli spinaci con un altro alimento principe di questi mesi: i funghi. Forse non abbiamo mai cucinato così gli spinaci ma se li proviamo probabilmente non torneremo più indietro. Non ci limiteremo infatti a unire i due ingredienti. Proveremo ad esaltarne il gusto con una cottura e una ricetta davvero particolari, che potrebbero lasciarci di stucco e regalarci emozioni culinarie incredibili.

Prima di scoprire la ricetta dobbiamo fare una premessa. Sia gli spinaci che i funghi hanno straordinarie proprietà nutrizionali ma vanno trattati con cura. Gli spinaci possono influenzare l’azione di alcuni comuni farmaci e contengono acido ossalico, un composto che può aumentare il rischio di calcoli. Meglio consultare il medico curante prima di inserirli nella dieta. Discorso simile per i funghi. Possono essere difficili da digerire e vanno consumati soltanto quelli commestibili. Se abbiamo dubbi in merito alla provenienza meglio consultare un centro micologico specializzato.

Se riceviamo l’ok dal medico e siamo sicuri della bontà degli ingredienti possiamo procedere e preparare i nostri spinaci al forno con i funghi. Per 4 porzioni ci serviranno:

9 etti di spinaci freschi;

2 etti di funghi porcini;

1 scalogno;

50 grammi di burro;

5 cucchiai di panna liquida;

1 cucchiaio di passata di pomodoro;

prezzemolo;

sale e pepe nero per condire.

Come prepararli al forno con i funghi

Iniziamo con la preparazione degli ingredienti, l’operazione più importante e delicata. Puliamo i funghi da terra e sporcizia ed evitiamo, se possibile, di lavarli. Facendo così non li riempiremo d’acqua e non li rovineremo. Tagliamoli a pezzetti e poi tritiamo lo scalogno più finemente possibile.

È il momento di dedicarsi agli spinaci. Laviamoli bene in acqua corrente e facciamoli saltare per qualche minuto in padella per eliminare i liquidi. Possiamo iniziare ad abbinare gli ingredienti. In una ciotola mettiamo il prezzemolo tritato e mischiamolo con la panna.

Prendiamo una padella, facciamo rosolare lo scalogno e aggiungiamo i funghi. 3-4 minuti di rosolatura e poi potremo aggiungerli agli spinaci e alla salsa di pomodoro. Iniziamo ad amalgamare il tutto e regoliamo il sapore con sale e pepe.

Siamo pronti per la cottura. Imburriamo una teglia e versiamo il composto di spinaci e funghi. Bagniamo il tutto con la salsa di panna e prezzemolo e mettiamo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi.

20 minuti di pazienza e possiamo andare in tavola. Molto probabilmente stupiremo tutta la famiglia.

