Come eliminare gli insetti dalle piante con 3 rimedi naturali ed economici ed 1 macerato davvero formidabile

Le piante del giardino o dell’orto sono croce e delizia. Piacere per gli occhi e lo spirito, ma anche preoccupazione ogniqualvolta notiamo insetti nocivi. Chi ama le piante, sa bene che periodicamente occorre dedicarvisi con maggiore attenzione, per eliminare da esse fastidiose presenze. Si può rimediare facilmente a questi inconvenienti in modo semplice ed economico, con ingredienti facili da reperire che tutti abbiamo in casa. Siamo pronti? Scopriamo allora cosa serve e come fare.

Insetticida a base di aglio. Ingredienti:

1 bulbo di aglio

1 litro di acqua

Procedimento. Tritare il bulbo d’aglio nel frullatore. Portare ad ebollizione l’acqua. Unire i due ingredienti in una bottiglia di vetro e lasciare riposare per qualche ora. Appena raffreddato, sarà pronto all’uso. Occorre spruzzare ogni giorno il nostro insetticida naturale sulle piante, finché non scompaiono gli insetti. Per una maggiore efficacia, è consigliabile effettuare il trattamento 3 volte al giorno.

Insetticida al pomodoro. Ingredienti:

40 gr di foglie di pomodoro

2,5 litri di acqua

Quando puliamo la pianta del pomodoro, raccogliamone le foglie ed utilizziamole per questo rimedio naturale. Lasciare macerare le foglie nell’acqua per 2/3 giorni. Il prodotto, così ottenuto, va diluito prima di essere utilizzato: metà macerato e metà acqua pulita. Spruzzare 2 volte al giorno sulle foglie, per contrastare la presenza di afidi, nottue e cavolaia.

Insetticida a base di cipolla. Ingredienti:

10 gr di cipolla

1 litro di acqua

Procedimento. Fare bollire l’acqua e versarla sulla cipolla, tagliata preferibilmente a fettine. Lasciare macerare ed utilizzare appena avrà raggiunto temperatura ambiente. Questo insetticida può essere efficace contro acari ed afidi, ma possono essere utilizzati anche questi altri rimedi.

Il consiglio in più.

Come repellente, può rivelarsi efficace il macerato di ortiche, la cui preparazione ed impiego possiamo leggere qui. Anche nei casi di presenza di ragnetto rosso, questo preparato potrebbe rivelarsi un toccasana.

Infine, ricordiamo che non tutti gli insetti sono nocivi, anzi alcuni, nel rispetto della biodiversità, andrebbero preservati perché amici delle piante. In base ai casi, l’utilizzo di fertilizzanti a base di ingredienti naturali può fare la differenza: se la pianta è robusta e sana, verrà attaccata meno dai parassiti.