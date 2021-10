Chi ama il pesce tende spesso a dividerlo in due categorie: quella nobile e quella da scartare. Sul primo versante troviamo classici come l’orata, la spigola, il salmone e il pesce spada. E sono proprio questi i pesci che tendiamo ad acquistare più volentieri. Forse, però, è il momento di guardarsi intorno e di scoprire nuovi prodotti altrettanto straordinari. Ad esempio questo pesce spesso snobbato e decisamente economico potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per la nostra salute. Proviamo a diffidare dagli scettici e acquistiamolo. Ci costerà pochissimi euro e quasi sicuramente non ce ne pentiremo. Dobbiamo solo imparare a cucinarlo nel modo giusto.

Questo pesce spesso snobbato e decisamente economico potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per la nostra salute

Il pesce di cui stiamo per scoprire le ottime proprietà nutrizionali è la tanto snobbata boga. Molti la evitano per un motivo semplicissimo: le sue carni sono tanto delicate e tendono a rovinarsi in breve tempo. Un motivo probabilmente sbagliato. Se impariamo a cucinarla nei tempi e con i metodi giusti, la boga ci regalerà un gusto davvero unico e inconfondibile. Ma di questo parleremo tra poco.

C’è un altro motivo per cui snobbare la boga è un errore. Questo prodotto dei nostri mari è un concentrato di sostanze che potrebbero migliorare il benessere dell’organismo. La boga contiene moltissime proteine, una buona concentrazione di vitamina A e moltissime del gruppo B, fondamentali per il metabolismo. Non solo. Nella carne di questo pesce ci sono minerali come il potassio, il ferro e il calcio. Il primo potrebbe diventare un prezioso alleato per controllare la pressione. Il secondo può rivelarsi utile nella prevenzione dell’anemia. Il terzo può proteggere i denti e le ossa.

Gli unici che dovrebbero evitare di consumare la boga sono gli allergici al pesce e chi ha problemi di gestione del colesterolo. La carne ne contiene una buona quantità e prima di mangiarla dovremmo consultare sempre il parere del medico.

Come cucinare la boga

In quasi tutti i mercati d’Italia possiamo trovare la boga a circa 4 euro al kg. Decisamente pochi per un prodotto con così tante proprietà nutrizionali.

In realtà la boga può rivelarsi davvero ottima in cucina. Basti pensare che in Sicilia è l’ingrediente principale di molte apprezzatissime fritture di pesce.

Cotta al forno dà il meglio di sé, accompagnata a patate, cipolle e condimenti come il rosmarino e il timo.

In alternativa possiamo usare le boghe per creare un’irresistibile zuppetta di mare. Assolutamente da provare la zuppa corsa a base di boga. Ha un sapore davvero straordinario.

L’unico consiglio è quello di mangiarla fresca. Come abbiamo visto la carne non resiste molto e dopo pochi giorni inizia a rilasciare un odore poco gradevole.

