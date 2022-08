Agosto è il mese che si aspetta con trepidazione tutto l’anno. Le ferie estive sono un momento tanto atteso che ci permette di riposare. In questi giorni ci si dedica anche a tutte quelle cose che ci piacciono e che durante l’anno non abbiamo il tempo di fare. Che si tratti di pochi giorni o di alcune settimane, le vacanze estive sono l’occasione per divertirci, rilassarci e svagarci. Possiamo rimanere a casa e goderci la vita familiare. Oppure decidere di prenotare una vacanza e partire per mete lontane.

Viaggiare in Italia

Molti italiani preferiscono rimanere nella nostra meravigliosa Penisola. Infatti, l’Italia è uno dei Paesi più belli al Mondo che offre scenari e paesaggi davvero suggestivi e unici. L’insieme della flora e della fauna è tra i più vasti d’Europa, mentre le spiagge non hanno nulla da invidiare alle isole tropicali. Infatti, molti non si lasciano scappare l’occasione di passare le vacanze al mare. Tra spiagge bianche, paesaggi che cambiano a distanza di pochi chilometri e mare azzurro. In realtà, non tutti hanno la possibilità economica di potersi spostare di svariati km o la fortuna di vivere nei pressi di una località di mare.

C’è, poi, chi non ama le spiagge affollate, il caldo e la salsedine, ma vorrebbe ugualmente immergersi in acque fresche. Allora spostiamoci in Piemonte, un luogo tutto da vivere e che offre ai suoi visitatori dimore storiche, castelli, città d’arte e un panorama naturalistico molto ampio. Non è una Regione bagnata dal mare, ma possiamo ugualmente cercare delle valide alternative.

Facciamo il bagno in questo lago suggestivo vicino Torino, lontano dal caos

Tra i comuni di Chiaverano ed Ivrea si trova il Lago Sirio, che fa parte dei Cinque Laghi della Serra di Ivrea. Un posto suggestivo che cattura subito l’attenzione e dove poter passare alcune ore immersi nella natura e nel completo relax. Questo è uno dei pochi laghi balneabili del luogo, alimentato da una sorgente. Una località molto attrezzata, infatti si possono trovare strutture ricettive e stabilimenti balneari. Inoltre, per godere della bellezza del luogo è possibile noleggiare pedalò e barchette.

Facciamo il bagno in questo lago suggestivo circondato anche da sentieri facilmente percorribili. Adatti al trekking e perfetti per le escursioni. Durante la nostra passeggiata possiamo ammirare molte specie di animali tra cui raganelle, rane, ecc. Intorno al lago troviamo anche dei prati e dei giardini, dove poter sostare e prendere il sole.

Lettura consigliata

Si trova a pochi chilometri da Taormina questo borgo da sogno sospeso tra cielo e mare e lontano dal turismo di massa