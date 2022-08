Mesi e mesi a parlare di prova costume e ora il tanto fatidico momento è arrivato. Gran parte degli italiani si apprestano a vivere le proprie vacanze a partire dal prossimo weekend. Le spiagge si affolleranno e sarà una sfilata continua di nuovi modelli di costume, nuove tipologie di unghie, nuovi parei e infradito all’ultima moda.

Insomma, tutte le tendenze di cui si è parlato per mesi, si espliciteranno in questo agosto da tutti agognato. Ci sarà chi arriverà al top della forma, pronto a gettarsi in pista per i classici flirt estivi. O chi, invece, non sarà per nulla interessato a come gli altri lo guarderanno.

I primi, è scontato a dirsi, non smetteranno di tenersi in forma anche in vacanza. I secondi, forse, cercheranno di rompere la sedentarietà con lunghe camminate, ma non a fini di modellare il proprio corpo.

La spiaggia, soprattutto in determinate zone d’Italia, offre moltissime attrazioni e possibilità. Dai corsi di acquagym, ai campi da beach volley, passando per la ginnastica di gruppo.

Per chi vuole, però, si possono scegliere anche degli esercizi specifici che possono essere svolti anche sulla sabbia. Partendo magari dal mattino presto. Il piacere di alzarsi per vedere l’alba dalla spiaggia non è per tutti. A maggior ragione per chi vive la notte, ma non è detto che non si possa fare almeno qualche giorno.

Come mantenersi in forma in vacanza e che esercizi fare in spiaggia

Pensiamo ora a chi non si è minimamente interessato alla forma fisica prima della vacanza. Non è detto che debba continuare a rimanere con questa idea. Anzi, magari proprio iniziando da questo breve periodo può cominciare a occuparsi del proprio corpo. Abituandolo a determinati ritmi. La camminata veloce sulla spiaggia, per esempio, oppure un po’ di yoga o del semplice stretching. Qualche esercizio che possa aiutare i nostri addominali a sentirsi meno flaccidi. Insomma, basta un semplice telo mare e, nelle prime ore della mattina, dedicare una decina di minuti al proprio corpo.

Non solo, poi c’è anche la parte ludica. Il divertimento passa attraverso il gioco, fossero anche semplici racchettoni. Potremmo anche andare a giocare a pallanuoto, magari dove non si tocca, in modo da rendere più complesso lo sforzo. Basta semplicemente lanciarsi la palla senza appoggiarsi al fondale marino e stare in continuo movimento subito dopo per fare un bell’allenamento.

Il nuoto, lo sport più completo di tutti. Quindi, sia dopo gli esercizi del mattino che dopo il momento ludico, ecco che farsi una bella nuotata sarebbe assai salutare. Bastano anche 10 o 15 minuti, senza forzare molto l’andatura.

Ecco come mantenersi in forma in vacanza e che attività praticare in spiaggia. Tra le più impegnative, sicuramente c’è il padel, un faticosissimo sport in cui l’Italia eccelle nel Mondo.

Lettura consigliata

Pancia piatta, addominali scolpiti come Cristiano Ronaldo con questi semplici esercizi da ripetere ogni giorno per avere un fisico da top player