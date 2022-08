Le patate sono uno dei contorni più apprezzati in assoluto, non solo perché sono molto gustose, ma anche perché sono versatili, economiche e facili da cucinare.

È vero, però, che anche questo tubero può creare qualche difficoltà in fase di cottura. In particolare, quando le prepariamo al forno o in padella rischiamo sempre che si attacchino al fondo. Questo ci costringerà a scrostare teglie e padella con tanta energia, rischiando anche di rovinarle.

Non è tutto, però, perché quando le patate si attaccano al fondo perdiamo la loro gustosissima crosticina. Insomma, un vero e proprio spreco. Evitare tutto questo, però, è possibile e possiamo farlo anche noi a casa applicando qualche piccolo trucco.

Basta a patate attaccate a teglie e padelle con questi 2 rimedi della nonna

Sono davvero in pochi a conoscere il primo trucco che salverà le patate dalla presa delle teglie. Infatti, pare che mettendo a mollo le patate prima di cuocerle riusciremmo a diminuire la quantità del principale responsabile di questo inconveniente.

Si tratta dell’amido, che si disperderà nell’acqua quando lasciamo le patate in ammollo da 30 minuti sino a un’ora, dopo averle già tagliate. Se poi utilizziamo dell’acqua fredda e la cambiamo un paio di volte, l’effetto sarà anche migliore.

Allo stesso tempo potremmo direttamente bollire le patate già tagliate prima di renderle croccanti in forno o in padella. Per assicurarci che questo succeda, potremmo anche aggiungere un pizzico di bicarbonato alla pentola che bolle.

Per concludere l’opera, possiamo combinare il primo trucco al secondo. Dovremmo, cioè, abbondare coi condimenti, in particolare con l’olio. Anche la teglia dovrebbe essere abbastanza unta, anche se in alternativa potremmo usare la carta da forno. Ricordiamoci, però, di girare le patate con frequenza.

Non è finita qui, perché anche la varietà delle patate può stravolgere il risultato.

Quale tipologia scegliere

Ci sono delle patate che sono naturalmente più ricche di amido e sono quelle a pasta bianca. Sono adatte a quelle preparazioni in cui le dobbiamo ridurre in una purea. Invece, le patate a pasta gialla avrebbero un contenuto di amido più basso e che quindi tende ad attaccarsi di meno a teglie e padelle.

Potremo così dire basta a patate attaccate a teglie e padelle. Non ci resta che scegliere la ricetta veloce perfetta per l’estate.

