Estate alla moda spendendo poco? Certo che si può, basta seguire questi preziosi consigli

I saldi estivi sono ormai prossimi. Un paio di settimane ancora e sarà possibile fare acquisti a prezzi scontati. Capi nuovi in vista delle vacanze, lo shopping più bello dell’anno. Costumi da bagno, parei, abiti leggeri, magliette, canottiere, scarpe, sandali e molto altro. Per tutti i gusti e per tutte le tasche. Eh sì, perché non è detto che per essere alla moda sia necessario spendere molto. Vediamo insieme come.

Sappiamo come non sia un momento semplice per l’economia italiana. A dire il vero è da molti anni che è così, con i prezzi che continuano a salire e gli stipendi che rimangono sempre fermi a diversi decenni fa. Per questo, il periodo dei saldi è sempre il più atteso, per cercare di trovare qualche buona occasione a prezzo favorevole per rinnovare il proprio guardaroba. Se poi volessimo farlo seguendo la moda, è possibile? Risposta affermativa

Lo stile non è questione di budget. Questo assioma, già di per sé, potrebbe essere sufficiente per convincerci che si può essere glamour anche senza grandi marchi addosso. In fondo, tra una gonna di denim di H&M e una di Levi’s possono ballare diverse decine di euro, ma poi sono l’abbinamento e il modo in cui la si indossa a fare la differenza.

Estate alla moda spendendo poco, ecco come

Zalando offre numerose offerte, compresi grandi marchi in sconto. Per esempio, dei pantaloncini corti di jeans della Levi’s a meno di 25 euro. Oppure dei bikini tinta unita Calvin Klein a soli 17 euro. Per gli uomini, invece, delle magliette Adidas Sportswear a meno di 20 euro o dei jeans Project X Paris modello slim fit a meno di 40 euro.

Poi, Uniqlo, il marchio giapponese diventato famoso quando Roger Federer lasciò la Nike per sposare una nuova avventura. Lo store di Milano è stato molto apprezzato dal pubblico italiano, che ha trovato prezzi moderati e qualità di buon livello.

Per giovani e giovanissimi, ma non solo, il marchio Shein è un must da qualche anno. E senza neppure il bisogno dei saldi, visti i tanti capi disponibili a prezzi irrisori. Con pochissimi soldi si possono davvero fare ottimi affari. Certo, la qualità non è top, ma neppure così malvagia, come in molti possono pensare visti i costi ridottissimi.

Accessori alla moda low cost? Ecco la soluzione

Lo “Shein degli occhiali” è il sito izipizi.com, un progetto francese di design che, in pochi anni, ha rivoluzionato il concetto di uno degli accessori simbolo dell’estate: gli occhiali da sole. Con poche decine di euro si possono trovare prodotti di design davvero interessanti, con colori freschi e brillanti.

Ciò che prima era solo appannaggio dei grandi marchi, oggi, con il marchio d’Oltralpe, diventa disponibile anche per portafogli non particolarmente gonfi. Insomma, estate alla moda spendendo poco? Di sicuro si può, sfruttando sia i negozi fisici che quelli virtuali.